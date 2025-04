Marianne James (63 ans) dézingue Hanouna : Un flot de vomi selon la star adorée des plus de 60 ans

Marianne James s’est de nouveau attaquée à Cyril Hanouna, qu’elle qualifie ouvertement de “daube”. Sans langue de bois, la jurée de La France a un incroyable talent dénonce le style de l’animateur de Touche pas à mon poste, qu’elle oppose violemment à une télévision plus cultivée. Et elle n’est pas la seule à le penser.

Des propos tranchés signés Marianne James

Dans une récente interview, Marianne James n’a pas hésité à qualifier Cyril Hanouna de « daube », un terme particulièrement dur pour désigner l’animateur star de C8. Elle n’a pas mâché ses mots pour évoquer ce qu’elle appelle son « flot de vomi », dénonçant ses interventions répétées et la teneur des débats sur son plateau. Marianne déplore que certains téléspectateurs choisissent de regarder TPMP alors qu’ils pourraient se tourner vers des chaînes à vocation culturelle comme Arte ou La Cinquième.

Cette prise de position sans filtre a pour but, selon elle, de défendre une télévision plus intelligente et respectueuse, loin de l’agitation permanente et des polémiques qui rythment TPMP. Elle incarne une voix critique qui ose s’attaquer frontalement à une figure puissante du PAF, quitte à provoquer un tollé.

Un retour médiatique qui divise

Malgré les critiques répétées, Cyril Hanouna s’apprête à faire un retour remarqué à la rentrée, avec de nouveaux projets sur M6 et Fun Radio. Ce come-back inquiète plusieurs personnalités du paysage audiovisuel, qui espéraient un recul de l’animateur après l’annonce choc de l’ARCOM sur la potentielle non-reconduction de la fréquence TNT de C8.

Pour les détracteurs de Hanouna, cette décision régulatrice offrait l’espoir d’un paysage télévisuel apaisé. Mais le retour imminent de l’animateur confirme qu’il reste une figure incontournable du média français, malgré une image clairement divisée dans l’opinion publique.

Booder nostalgique d’une époque plus légère

L’humoriste Booder fait lui aussi partie de ceux qui dénoncent la nouvelle orientation de TPMP. Dans un entretien accordé à Puremédias, il confie que l’émission a pris un tournant qu’il juge dangereux, en devenant un lieu de débat intense et souvent conflictuel. Il parle sans détour d’un programme qui, selon lui, pourrait « inciter à la guerre civile ».

Booder se souvient d’un temps où TPMP était fondé sur l’humour, les sketches et les blagues potaches entre chroniqueurs. Il regrette que l’atmosphère légère ait cédé la place à une sphère politisée, tendue et clivante. Un changement radical qui, à ses yeux, a complètement transformé l’ADN originel du programme.

Booba règle ses comptes en public

Autrefois proche de Cyril Hanouna, le rappeur Booba a également pris ses distances et lui a reproché ouvertement son changement d’attitude. Dans l’émission Complément d’enquête, il affirme que l’animateur est devenu méconnaissable. « Il est devenu arrogant, agressif », déclare le rappeur, qui l’accuse d’avoir été « récupéré » par un certain système.

Ancien invité fréquent de TPMP, Booba dresse aujourd’hui le portrait d’un homme qui, selon lui, s’est perdu dans une quête d’influence et de pouvoir. Une critique qui souligne l’évolution du personnage public qu’était autrefois considéré comme un trublion bon enfant du petit écran.

Une image plus que jamais polarisée

Malgré les critiques de figures du monde de la culture, de l’humour et de la musique, Cyril Hanouna continue de rassembler une audience fidèle. TPMP reste un programme suivi par des millions de téléspectateurs chaque soir, preuve d’une puissance médiatique intacte.

L’animateur incarne une personnalité publique qui ne laisse personne indifférent : adulé par une partie du public, détesté par une autre. Sa ligne éditoriale clivante ne faiblit pas, au contraire, elle semble renforcer son statut de figure incontournable de la télévision française. Mais à quel prix ?