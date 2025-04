Alice (Mariés au premier regard) méconnaissable après avoir perdu 48 kg : Je voulais juste disparaître

Alice, ancienne participante de la saison 8 de l’émission « Mariés au premier regard« , a dévoilé sa spectaculaire transformation physique. Après une vie marquée par le surpoids, la souffrance psychologique et le rejet social, elle a décidé de changer de vie. À force de détermination, elle a perdu près de 50 kilos et s’est reconstruite.

Un combat contre le surpoids et le mal-être

Depuis son enfance, Alice a dû faire face à un regard cruel de ses camarades sur son apparence. Moquée et rejetée pour son poids, elle a progressivement sombré dans une profonde souffrance intérieure. Le malaise grandissant l’a menée jusqu’à un geste dramatique : une tentative d’overdose de médicaments, révélatrice du désespoir dans lequel elle se trouvait.

Brisée mais lucide, elle s’est accrochée à la vie. Ce moment charnière l’a poussée à entreprendre des mesures radicales pour retrouver la maîtrise de son corps et de sa santé mentale. Elle pesait alors 110 kilos pour 1,70 m : une situation qu’elle ne supportait plus.

Un parcours chirurgical guidé par la résilience

Pour entamer cette métamorphose, Alice a choisi de recourir à la chirurgie esthétique comme un tremplin vers la guérison. Elle a d’abord subi une abdominoplastie pour retirer l’excès de peau au niveau du ventre. S’en sont suivies d’autres interventions ciblées : peau des bras, puis des cuisses. Ces actes chirurgicaux ont été autant physiques qu’émotionnels.

Motivée comme jamais, elle a ensuite entrepris un véritable rééquilibrage de vie, combinant hygiène alimentaire et activité physique. Résultat : une perte de poids impressionnante, passant de 110 à 62 kilos. À travers chaque étape, Alice a reconquis progressivement son reflet dans le miroir.

Une transformation qui va au-delà du physique

Malgré sa nouvelle silhouette, Alice confesse que le chemin de la paix intérieure n’était pas terminé. Après les opérations, elle s’est rendu compte que le mal-être ne disparaît pas avec les kilos. Elle a compris qu’il fallait aussi travailler sur son estime de soi, ses conditionnements et son regard sur le monde.

Elle est entrée dans une démarche plus intime, plus spirituelle, loin de l’apparence. C’est ainsi qu’elle a pu commencer à vivre pleinement sa jeunesse, sans se comparer ni se juger. À ses yeux, la vraie transformation est celle du cœur et de l’esprit, bien au-delà du miroir.

Une nouvelle vie amoureuse et littéraire

Au-delà de sa métamorphose, Alice a aussi trouvé l’amour. Compatible à 78 % dans l’émission avec Florian, leur relation a pris un tournant concret : ils ont emménagé ensemble fin 2024. Ce nouveau chapitre marque pour elle une stabilité affective après des années de turbulences.

Forte de son expérience, elle a également publié un livre autobiographique intitulé « Je ne lui ai pas toujours souri ». À travers ces pages, elle revient sur ses douleurs passées, les humiliations, et la reconstruction. Une manière d’offrir à d’autres une parole sincère et inspirante sur l’acceptation de soi et le droit de se réinventer.