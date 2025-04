Shauna Sand (Hollywood Girls) de retour à 53 ans sur W9 : Je veux épouser un Français !

Shauna Sand, connue pour son rôle emblématique dans « Hollywood Girls », fait sensation en rejoignant le casting de la saison 2 de « The Power », actuellement diffusée sur W9. À 53 ans, l’actrice américaine signe ainsi son grand retour sur les écrans français après plusieurs années d’absence, renouant avec un public qui ne l’a pas oubliée.

Retour remarqué dans « The Power »

Lancée le 1er avril sur W9, la deuxième saison de « The Power » accueille cette année une palette de personnalités issues de la téléréalité française. Parmi elles, Shauna Sand prend part au jeu de stratégie aux côtés de figures telles que Vincent Queijo, Sarah Fraisou, Manon Tanti, sans oublier Lou Pernaut et sa mère Nathalie Marquay. Le concept repose sur l’influence et la manipulation, un terrain où la comédienne semble vouloir prouver qu’elle a toujours sa place.

Ce retour à la télévision française témoigne d’une volonté chez Shauna Sand de se reconnecter avec le public hexagonal. Après la fin de « Hollywood Girls », son absence prolongée des écrans avait laissé ses fans dans l’attente. Son apparition dans un jeu aussi médiatisé que « The Power » marque donc une réapparition stratégique bien orchestrée.

« Hollywood Girls », une série toujours dans son cœur

Shauna Sand n’a jamais caché son attachement profond à la série « Hollywood Girls », diffusée sur NRJ 12 entre 2012 et 2015. Son rôle de Geny G. reste gravé dans la mémoire des téléspectateurs et dans son propre parcours artistique. Elle confie avoir été très affectée par l’arrêt de la série, survenu il y a presque dix ans, ainsi que par la récente disparition de la chaîne NRJ 12, fermée officiellement le 28 février 2025.

Preuve de son intérêt constant, l’actrice n’a pas hésité à participer à distance via Facetime à l’ultime émission dédiée à NRJ 12. Elle ne ferme pas la porte à une potentielle cinquième saison de « Hollywood Girls » et se dit prête à reprendre son personnage si l’opportunité se présente. Ce lien quasi sentimental montre combien le projet a marqué sa carrière.

Un parcours amoureux mouvementé

Sur le plan personnel, la vie de Shauna Sand est tout aussi médiatisée. L’actrice a été mariée à cinq reprises, dont une union très médiatisée avec l’acteur Lorenzo Lamas, père de ses trois filles. Au fil du temps, Shauna a également partagé sa vie avec plusieurs Français, parmi lesquels Laurent Homburger, ancien candidat de « L’île de la tentation« , une émission bien connue du paysage télévisuel hexagonal.

Actuellement célibataire, elle ne cache pas son envie de se remarier, pour la sixième fois. Elle confie que si cela devait arriver, elle souhaiterait que ce soit avec un Français, par amour pour la langue et la culture. Ce désir témoigne de son attachement sincère à la France, qu’elle considère toujours comme un second chez-elle.

Un amour indéfectible pour la France

Shauna Sand l’affirme : elle garde une affection particulière pour la France et ses habitants. Entre les tournages, les rencontres et les histoires d’amour, l’Hexagone a occupé une place importante dans sa vie. Cet amour transparaît dans ses décisions, comme celle de participer à un programme télévisé français plutôt qu’américain.

Son souhait de maintenir sa maîtrise de la langue française est également révélateur de la relation qu’elle entretient avec le pays. En s’investissant dans une émission comme « The Power », elle montre qu’elle ne vient pas seulement pour un rôle, mais pour raviver un lien déjà bien établi avec un public qui lui a toujours été fidèle.

Shauna Sand semble donc écrire un nouveau chapitre de sa carrière sur le sol français : celui de la reconquête.