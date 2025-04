Voyage en avion dès 2025 : ce changement sur les bagages cabine va bouleverser les Français

Dès 2025, une nouvelle norme pour les bagages cabine pourrait révolutionner l’expérience des voyageurs aériens. L’Association du transport aérien international (IATA) recommande un format unique de 55×35×20 cm, poignée et roulettes incluses. Bien que non obligatoire, cette proposition vise à rendre les voyages plus fluides et pratiques.

Une taille standard pour éviter les surprises à l’aéroport

Aujourd’hui, chaque compagnie aérienne applique ses propres dimensions pour les bagages cabine, ce qui complique la tâche des voyageurs. Avec la recommandation de l’IATA, le but est de créer une norme universelle applicable à toutes les compagnies, pour que les passagers n’aient plus à vérifier les règles spécifiques avant chaque vol.

Cette nouvelle taille, 55×35×20 cm, inclut désormais poignées et roulettes, souvent source de malentendus à l’embarquement. En effet, de nombreux voyageurs se retrouvent confrontés à des contrôles de dernière minute ou à des frais imprévus pour excès de dimensions, ce qu’IATA souhaite éviter grâce à cette uniformisation.

Une recommandation, pas une obligation

Il est important de rappeler que cette norme n’a pour l’instant aucune valeur obligatoire. Les compagnies aériennes restent totalement libres d’adopter, ou non, cette nouvelle directive. En clair, malgré la proposition de l’IATA, les règles continueront probablement de varier d’une compagnie à une autre durant encore quelque temps.

Ainsi, tant que cette recommandation n’est pas appliquée de manière généralisée, les voyageurs auront tout intérêt à vérifier les dimensions autorisées pour leurs bagages cabine auprès de chaque compagnie aérienne, même après 2025.

Un grand pas vers plus de confort pour les passagers

Pour les usagers réguliers du transport aérien, cette norme représente un véritable soulagement potentiel. Fini le stress lié au tri entre plusieurs formats de valise ou à la crainte de devoir enregistrer un bagage en urgence à la porte d’embarquement. Une taille universelle signifierait moins d’attente, moins d’amendes et une meilleure organisation dès la préparation des valises.

En permettant aux passagers de constituer un seul bagage adapté à toutes les compagnies adhérentes, cette mesure promet une simplification logique et pratique de l’expérience de vol. Elle pourrait également favoriser des transits plus fluides en cas de vol avec correspondances sur différentes compagnies.

Une évolution qui risque d’être lente

Même si la norme proposée semble bénéfique pour toutes les parties, son adoption pourrait prendre du temps. Certaines compagnies low-cost notamment, dont la gestion des bagages à bord constitue une part importante de leur modèle économique, pourraient résister à uniformiser leurs critères et continuer à imposer leurs propres règles plus strictes.

Il faudra donc patienter et surveiller l’évolution des politiques chez les principaux transporteurs. En attendant une potentielle adhésion globale, cette recommandation de l’IATA n’en reste pas moins un signal fort pour alléger l’expérience des voyageurs dans les années à venir.