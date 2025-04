Prince William ému au Parc des Princes : son fils George aux anges malgré la défaite d’Aston Villa

Le prince William et son fils le prince George ont été aperçus au Parc des Princes lors du match Paris Saint-Germain – Aston Villa en Ligue des Champions. Fans inconditionnels du club anglais, ils ont vibré depuis les tribunes parisiennes, apportant une touche royale à cet événement sportif aussi attendu que spectaculaire.

Un soutien sans faille aux couleurs d’Aston Villa

Dès leur arrivée au stade le 9 avril 2025, père et fils ont attiré l’attention par leur présence discrète mais remarquée. Grand supporter d’Aston Villa depuis son adolescence, le prince William tenait à encourager son équipe favorite lors de ce quart de finale aller. Il est même descendu dans les vestiaires pour saluer les joueurs et leur transmettre ses encouragements, échangeant poignées de mains et mots motivants avant le coup d’envoi.

Pour vivre ce moment dans une certaine intimité, le prince de Galles a choisi de ne pas être placé au premier rang de la tribune présidentielle. Préférant la simplicité à l’apparat, il s’est installé quelques rangs plus haut, au côté de son fils George, aujourd’hui âgé de 11 ans, affirmant ainsi leur passion commune pour le football et leur attachement à ce club au parcours atypique.

Une passion bien ancrée dans le temps

La fascination du prince pour Aston Villa remonte à ses jeunes années. Il avait expliqué dans une interview accordée à la BBC son choix de soutenir le club de Birmingham dans un environnement où la majorité de ses camarades se tournaient vers Manchester United ou Chelsea. Ce qui l’attirait ? Le statut d’outsider du club, et surtout les montagnes russes émotionnelles que seule une équipe de milieu de tableau pouvait offrir.

Encore aujourd’hui, William se souvient avec émotion de son tout premier match au début des années 2000, une expérience marquante au cœur d’une équipe à la fois imprévisible et attachante. Ce lien fort, il le transmet désormais à son fils George, partageant avec lui les mêmes frissons que procure une rencontre de haut vol.

Un match plein de rebondissements

Sur la pelouse du Parc des Princes, la soirée s’annonçait intense pour les supporters des deux camps. À la 34e minute, Morgan Rogers ouvrait le score pour Aston Villa, une action qui a fait bondir William de son siège. Le prince a levé le poing avec enthousiasme, arborant un large sourire, fier de voir son équipe prendre l’avantage face au champion de France.

Mais l’euphorie a été de courte durée. Le PSG est rapidement revenu au score, puis a pris l’avantage avec deux autres buts, concluant le match sur un sévère 3-1 en faveur des Parisiens. Malgré ce revers, William est resté digne et concentré, soutenant son équipe jusqu’au coup de sifflet final, toujours complice avec son fils.

Une soirée royale et glamour à Paris

Outre la forte présence médiatique autour de William et George, de nombreuses célébrités ont illuminé les tribunes du Parc des Princes. Parmi elles, on retrouvait le fils de Will Smith, Jaden Smith, l’artiste français DJ Snake, l’acteur Malik Bentalha ou encore le danseur-chorégraphe Benjamin Millepied. La soirée a également attiré Didier Deschamps et le mannequin international Adriana Lima, confirmant le statut d’événement immanquable de ce quart de finale.

Le match s’est déroulé dans une ambiance survoltée, nourrie par l’enjeu sportif et la diversité des personnalités présentes. Malgré le score et un résultat défavorable pour Aston Villa, le prince William a savouré chaque instant de cette soirée, renforçant une nouvelle fois son image de père dévoué et de passionné de football.