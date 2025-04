Bruno (Mariés au premier regard) affiche une nouvelle idylle : Joyeux anniversaire A.mor

Bruno Vieira, ancien candidat de l’émission « Mariés au premier regard« , a officialisé sa nouvelle relation amoureuse le mercredi 9 avril via Instagram. Très discret depuis sa séparation avec Alicia, il a surpris ses abonnés en partageant des clichés tendres avec sa compagne actuelle à l’occasion de son anniversaire.

Une annonce pleine de tendresse sur Instagram

Pour marquer l’anniversaire de sa nouvelle compagne, Bruno a publié sur Instagram plusieurs photos prises dans un photomaton. On y voit le couple très complice, dans des moments intimes et souriants. En légende, Bruno a simplement écrit : « Joyeux anniversaire A.mor », jouant sur le mot « amour », sans révéler davantage d’informations sur sa vie sentimentale actuelle.

Les internautes ont aussitôt réagi en masse. De nombreux commentaires bienveillants ont félicité Bruno pour cette nouvelle histoire. Certains ont salué sa discrétion et sa capacité à se reconstruire après une période délicate. La publication a en quelques heures suscité une vive émotion parmi ses fans de la première heure, qui étaient nombreux à suivre son parcours amoureux depuis 2022.

Une rupture difficile avec Alicia

La nouvelle relation de Bruno intervient près d’un an après sa rupture très médiatisée avec Alicia, sa compagne rencontrée dans « Mariés au premier regard » sur M6. Très apprécié du public, le couple avait séduit pour sa complicité sur les écrans mais la réalité a vite rattrapé la fiction. Après quelques mois d’une relation sérieuse, ils avaient annoncé une pause en mai 2023, avant d’officialiser leur séparation définitive.

Cette rupture n’avait rien d’anodin. Sur les réseaux sociaux, les tensions étaient palpables : Alicia avait accusé Bruno d’avoir été infidèle, lançant une série de messages cryptiques et de sous-entendus. Bruno, lui, avait choisi de garder le silence ou de répondre plus sobrement. Les fans, partagés entre les deux versions, avaient assisté à une série d’échanges piquants et douloureux exposés publiquement.

Une brève romance avec Jennifer

Après sa séparation d’avec Alicia, Bruno avait entamé une courte relation avec Jennifer, une autre candidate de l’émission. Là encore, les fans de « Mariés au premier regard » s’étaient montrés attentifs à cette nouvelle idylle née dans le même univers télévisuel. Toutefois, l’histoire n’a pas duré.

Peu de détails avaient été dévoilés sur cette romance, mais l’absence de photos et de déclarations avait rapidement laissé entendre que le lien n’avait pas résisté au passage du temps ni aux attentes médiatiques. Ces épisodes ont sans doute contribué au choix de Bruno de rester plus discret par la suite, avant de faire sa récente annonce avec sa nouvelle compagne.

Alicia, de son côté, tourne aussi la page

De son côté, Alicia a elle aussi retrouvé l’espoir en l’amour. Récemment, elle a confié dans une interview être à nouveau en couple avec un homme rencontré à la salle de sport. Un coup de cœur inattendu qui lui a redonné confiance. Elle a expliqué qu’il lui avait fallu un an et demi après sa rupture avec Bruno pour se laisser aller à de nouveaux sentiments.

Alicia se montre épanouie et avoue avoir des projets d’avenir avec son nouveau partenaire. Une reconstruction personnelle qui témoigne d’un nouvel équilibre, loin du tumulte médiatique que sa précédente relation avait généré. Loin des caméras et du drama sur les réseaux sociaux, elle semble vouloir préserver cette histoire davantage.

Vers un nouveau chapitre pour Bruno

C’est donc un tournant dans la vie sentimentale de Bruno Vieira que cette annonce symbolise. En partageant ce moment intime sur Instagram, l’ancien candidat de « Mariés au premier regard » montre qu’il est prêt à avancer, tout en gardant une certaine discrétion sur l’identité de sa compagne.

Il semble avoir trouvé un nouvel équilibre amoureux après une période marquée par les ruptures et les vives critiques sur les réseaux. Sa communauté, toujours fidèle, ne peut qu’espérer que cette nouvelle idylle lui apporte enfin la stabilité et la sérénité qu’il recherchait.