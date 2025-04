Shauna Sand, 53 ans, prête pour un 6e mariage… mais uniquement avec un Français !

Shauna Sand, connue pour sa participation à la série Hollywood Girls sur NRJ 12 entre 2012 et 2015, fait son grand retour dans la saison 2 de l’émission « The Power » diffusée sur W9 depuis le 1er avril. À 53 ans, l’actrice américaine continue d’entretenir un lien fort avec la France, aussi bien dans sa vie sentimentale que professionnelle.

Un amour intact pour la France

Shauna Sand, aujourd’hui célibataire, n’a jamais caché son attachement à la France. Dans une récente interview accordée à Télé Loisirs, elle confie qu’elle serait prête à se marier une sixième fois, mais uniquement avec un Français. L’ex-star d’Hollywood avoue avoir un désir fort de continuer à parler français au quotidien, langue qu’elle affectionne particulièrement. Parmi ses cinq mariages passés, on compte d’ailleurs trois unions avec des Français, preuve de sa passion pour la culture hexagonale.

Si sa vie personnelle a été marquée par de nombreuses unions médiatisées, Shauna semble aujourd’hui prendre une pause, sans pour autant écarter la possibilité d’un nouvel engagement si elle rencontrait l’homme idéal — mais toujours français, précise-t-elle avec humour.

Le retour de Geny G dans Hollywood Girls ?

Shauna Sand ne cache pas sa nostalgie de l’ère NRJ 12. Elle se souvient avec émotion de son personnage emblématique, Geny G, dans Hollywood Girls, série qui a rencontré un véritable succès entre 2012 et 2015. Lorsqu’on lui demande si elle aimerait reprendre ce rôle emblématique, la réponse est claire : oui, sans hésiter. Elle espère secrètement qu’une cinquième saison voit le jour, afin de retrouver les plateaux de tournage et son public français.

La fermeture récente de NRJ 12 a été un choc pour elle. L’actrice a réagi avec tristesse à cette annonce, considérant cette chaîne comme un véritable tremplin dans sa carrière française. La voir disparaître la touche profondément, d’autant plus qu’elle y a vécu certains de ses moments télévisés les plus marquants.

Shauna Sand intègre « The Power » sur W9

C’est donc sur W9 qu’elle effectue son retour remarqué, dans la saison 2 de « The Power ». L’émission, lancée le 1er avril, rassemble de nombreuses figures populaires de la télé-réalité française telles que Vincent Queijo, Sarah Fraisou, Manon Tanti, ainsi que Lou Pernaut et sa mère Nathalie Marquay. Un casting éclectique auquel elle s’intègre avec aisance.

Toujours rayonnante, Shauna apporte une touche d’élégance et d’expérience au programme. À 53 ans, elle prouve qu’elle peut encore séduire les téléspectateurs et captiver l’écran aux côtés d’une nouvelle génération de personnalités. Ce retour en force pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière en France.

Un projet de vie tourné vers l’Hexagone

Malgré une carrière internationale, Shauna Sand semble plus que jamais déterminée à ancrer sa vie en France. Que ce soit à travers ses projets professionnels ou ses choix personnels, elle exprime un véritable attachement à l’Hexagone. Elle admire la culture française, y puise une inspiration constante, et considère la France comme un havre de paix dans son quotidien agité.

Loin du tumulte hollywoodien, Shauna se montre désormais plus posée, mais toujours aussi passionnée. Son objectif ? Revenir sur le devant de la scène, tout en poursuivant une existence plus équilibrée entre ses aspirations artistiques et son épanouissement personnel. Une ambition qui pourrait bien faire d’elle, une fois encore, une figure incontournable de la télévision française.

