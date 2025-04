Dimitri Payet accusé par une jeune femme de 28 ans : Il m’a forcée à boire de l’eau des toilettes

Larissa Ferrari, une avocate de 28 ans, accuse l’ancien milieu offensif de l’OM aujourd’hui exilé au Brésil, Dimitri Payet, de comportements violents et humiliants. Des plaintes pour violences physiques et psychologiques ont été déposées auprès des autorités brésiliennes, avec des faits remontant à décembre 2024. Le footballeur n’a pour l’instant pas réagi publiquement.

Une rencontre virtuelle qui vire au cauchemar

Selon Larissa Ferrari, c’est sur Instagram qu’elle aurait fait la connaissance de Dimitri Payet en août dernier. Très vite, leur relation s’est transformée en idylle passionnée à distance, ponctuée de voyages de la jeune femme à Rio de Janeiro, où évolue désormais le joueur au club de Vasco de Gama.

Mais cette romance aurait sombré dans une spirale de toxicité dès le mois de décembre. Larissa affirme que, suite à une première dispute, Dimitri Payet aurait commencé à imposer des comportements humiliants et dégradants, en guise de châtiments qu’il aurait qualifiés de « preuves d’amour ».

Des humiliations documentées

Le procès-verbal daté du 29 mars 2025 et révélé par l’AFP détaille avec précision les supplices infligés à la plaignante. Larissa Ferrari dit avoir été forcée à boire sa propre urine, à consommer de l’eau tirée d’une cuvette de toilettes, ou encore à lécher le sol. Des scènes si extrêmes qu’elle en aurait enregistré certaines, dans le but de se protéger.

À voir Rupture choc pour les fans de Secret Story : Alia et Ali se séparent après 10 ans d’amour et un enfant

Au-delà des affronts psychologiques, l’avocate dénonce également des violences physiques plus directes : elle déclare que Payet lui aurait marché dessus et poussée violemment, des faits qui auraient laissé des traces physiques et psychologiques profondes.

Une vulnérabilité exploitée ?

Plongée dans une relation qu’elle qualifie de toxique, Larissa Ferrari affirme souffrir du trouble de la personnalité limite, un trouble psychique qui rend plus vulnérable à la manipulation. Elle estime que Dimitri Payet aurait profité de cette fragilité mentale pour la dominer psychologiquement et obtenir d’elle certaines faveurs sexuelles, sans son plein consentement.

Elle insiste sur son statut d’avocate, soulignant sa conscience des conséquences juridiques d’une telle accusation. Elle assure ne pas agir à la légère et rappelle le sérieux de ses démarches, entreprises auprès d’un commissariat brésilien spécialisé dans la protection des femmes.

Une plainte officielle au Brésil

L’affaire a été enregistrée par la police civile de Rio de Janeiro et fait désormais l’objet d’une enquête. Dans un second procès-verbal, la jeune femme demande à bénéficier de mesures de protection contre le comportement supposément agressif du footballeur. Les autorités brésiliennes prennent donc l’affaire au sérieux, d’autant qu’elle touche une personnalité internationale du monde du sport.

À voir Shauna Sand, 53 ans, prête pour un 6e mariage… mais uniquement avec un Français !

À ce jour, ni Dimitri Payet ni son club de Vasco de Gama ne se sont exprimés publiquement. En attendant l’issue de l’instruction, le joueur bénéficie de la présomption d’innocence, tandis que les accusations de Larissa Ferrari continuent de faire l’objet d’un examen judiciaire rigoureux.