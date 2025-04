Sébastien Chabal choqué : Je n’ai aucun souvenir de ma carrière … Les fans français bouleversés

Sébastien Chabal, l’une des figures les plus iconiques du rugby français, a fait une révélation bouleversante : il souffre de pertes de mémoire importantes remontant à la fin de sa carrière. Oubliant ses matchs, ses Marseillaises ou encore la naissance de sa propre fille, l’ancien joueur tire la sonnette d’alarme sur les risques du rugby.

Une perte de mémoire alarmante

C’est au micro de Guillaume Pley, dans l’émission LEGEND, que Sébastien Chabal a confié n’avoir quasiment aucun souvenir de sa carrière sportive. Ce choc émotionnel s’est exprimé avec émotion : il ne se souvient plus des matches qu’il a disputés avec le XV de France ni des hymnes nationaux entonnés sur le terrain. Plus marquant encore, il a indiqué avoir oublié la naissance de sa fille, un moment clé de sa vie. Ces pertes de mémoire relancent un débat déjà sensible sur la santé post-carrière des rugbymen professionnels.

L’ex-international dépeint ces absences comme un trou noir graduel mais profond qui semble s’être installé sans qu’il en prenne conscience tout de suite. Ce n’est qu’en étant confronté à ses proches et à des souvenirs communs qu’il a réalisé l’étendue de ses oublis, déclenchant ainsi une réelle inquiétude.

Une réaction médicale rapide et inquiète

Olivier Capel, président du comité médical de la Fédération française de rugby, a pris la parole suite aux révélations de Chabal. Il insiste sur l’urgence pour ce dernier de consulter un spécialiste afin d’identifier précisément l’origine de ses troubles. Ancien médecin du LOU Rugby, Capel souligne que ces troubles de la mémoire pourraient être liés à des commotions cérébrales répétées et mal prises en charge à l’époque.

Selon lui, un diagnostic médical complet est crucial pour évaluer le degré d’atteinte neurologique dont souffrirait Sébastien Chabal. Il ne s’agit peut-être pas d’une amnésie globale, puisque certains souvenirs – notamment ceux de son enfance – semblent intacts. Ce détail pourrait guider l’étude vers une pathologie plus ciblée, comme l’encéphalopathie post-traumatique.

Un mal partagé par d’autres joueurs

Le cas de Chabal n’est en réalité pas isolé. De plus en plus d’anciens joueurs français ou internationaux racontent vivre des symptômes similaires : trous noirs, migraines, troubles du sommeil. Ces signaux accablants sont souvent attribués à de multiples commotions cérébrales subies tout au long de leur carrière, à une époque où la prévention de ces traumatismes était encore largement sous-estimée.

Face à cette accumulation de témoignages inquiétants, Olivier Capel milite pour la création d’une structure spécialisée dédiée au suivi médical des anciens rugbymen. L’objectif serait d’identifier plus précocement les signes de détérioration neurologique et de mettre en place un accompagnement médical personnalisé, tant sur le plan physique que psychologique.

Vers une réforme médicale du rugby ?

Ces révélations pourraient bien accélérer la prise de conscience des instances sportives. La santé mentale et neurologique des joueurs anciens et actuels devient une préoccupation sanitaire de premier ordre dans un sport aussi physique que le rugby. Les images d’impacts violents et de chocs répétés sont devenues monnaie courante mais les séquelles commencent seulement à se faire connaître du grand public.

La Fédération française de rugby pourrait être amenée à renforcer les protocoles de suivi post-carrière d’ici les prochaines années. En attendant, les déclarations de Sébastien Chabal résonnent comme un avertissement pour la génération actuelle de rugbymen : le sacrifice physique consenti au nom du sport peut avoir un prix très lourd à payer.

