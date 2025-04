À 47 ans, Thomas Pesquet change de galaxie : Je reste proche des étoiles en devenant patron

À 47 ans, Thomas Pesquet entame un nouveau chapitre de sa carrière : il prend les commandes de Novespace, une entreprise spécialisée dans les vols en impesanteur. S’il change de casquette, l’astronaute français ne quitte pas pour autant l’univers aéronautique et spatial dans lequel il a construit son impressionnant parcours.

Une reconversion logique et cohérente

Ce tournant professionnel n’est pas surprenant : Thomas Pesquet connaît déjà bien Novespace, pour y avoir été ingénieur avant sa sélection au sein de l’Agence spatiale européenne. L’entreprise bordelaise, filiale du CNES, gère notamment les vols à bord de l’Airbus A310 Zero G. Ces missions recréent quelques secondes d’apesanteur, permettant des expériences scientifiques cruciales dans des conditions proches de celles de l’orbite.

Dans un message publié sur le réseau X, le spationaute a exprimé son enthousiasme quant à cette nomination. Il confirme y voir une opportunité de contribuer davantage à la recherche tout en gardant un pied dans l’exploration spatiale, précisant qu’il continue à s’entraîner en vue d’un potentiel voyage lunaire.

Novespace : une entreprise à la croisée des sciences et de l’émotion

Fondée il y a plus de 35 ans, Novespace occupe une place singulière dans le paysage de la recherche scientifique. Grâce à ses vols paraboliques, l’Airbus A310 Zero G permet de recréer l’apesanteur pendant environ 22 secondes, dans le cadre d’une série de manœuvres aériennes précises et spectaculaires.

Ces vols ne s’adressent pas qu’aux scientifiques ou aux futurs astronautes : des civils, moyennant finance, peuvent eux aussi vivre cette expérience. Une manière efficace de financer en partie ces missions, tout en démocratisant cette sensation unique. Une partie des gains est même reversée aux agences spatiales partenaires, créant un écosystème vertueux entre science, économie et vulgarisation.

Un défi managérial et stratégique pour un homme d’action

Le saut dans un rôle de directeur général n’est pas anodin, même pour un ancien commandant de la Station spatiale internationale. Mais Thomas Pesquet a récemment musclé son CV avec une formation à l’INSEAD, l’une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde, afin de se préparer à ces hautes responsabilités.

Entre ses missions spatiales emblématiques Proxima et Alpha, ses six sorties extravéhiculaires et ses 400 jours passés en orbite, l’astronaute français va désormais devoir piloter une équipe… depuis le sol. Mais ce nouveau rôle symbolise une continuité logique dans sa vocation : faire avancer la science en mettant ses compétences au service de l’innovation et de l’exploration.

Un avenir toujours tourné vers les étoiles

Malgré cette prise de fonction, Thomas Pesquet ne range pas sa combinaison spatiale au placard. Toujours entraîné pour de potentielles missions lunaires avec l’Agence spatiale européenne, il demeure un sérieux candidat pour les prochaines grandes expéditions au-delà de l’orbite terrestre.

En parallèle, il se consacre toujours à sa passion pour le pilotage, notamment en volant pour Airbus, et s’implique dans des missions humanitaires avec Aviation Sans Frontières. Père de deux enfants et en couple avec Anne Mottet, il préserve un équilibre entre vie familiale, engagements professionnels et passion pour l’aéronautique.

Avec cette nomination, Thomas Pesquet ajoute une corde supplémentaire à son arc déjà bien garni, tout en continuant à inspirer les jeunes et les amoureux du ciel, démontrant qu’il est possible de rêver grand… et de construire ces rêves sur Terre.