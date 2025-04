Haneia Maurer (Les Anges) convertie en tradwife mormone : J’étais hypersexualisée à la télé

Haneia Maurer, ex-candidate de téléréalité bien connue du public français, mène aujourd’hui une vie radicalement différente dans l’Utah, aux États-Unis. Devenue « tradwife » mormone et maman de jumeaux, elle se confie sur sa transformation spirituelle, ses choix familiaux et son rejet de l’image hypersexualisée qu’elle véhiculait autrefois.

Une vie de jeune maman mormone

Haneia Maurer s’est installée dans l’Utah avec son époux, où elle mène une vie de jeune mère au foyer totalement dévouée à ses enfants et à son mari. Ses jumeaux, Milo Joshua et Heidi Jasmine, remplissent ses journées (et ses nuits), qu’elle décrit comme intenses mais épanouissantes. Malgré la fatigue accumulée par l’allaitement et les réveils nocturnes, elle affirme que le soutien de son mari est crucial : ce dernier partage les gardes, contribuant ainsi à leur équilibre familial.

Sa belle-famille mormone l’accompagne aussi au quotidien, apportant une aide précieuse dans cette nouvelle routine. Bien qu’elle reconnaisse ressentir l’absence de ses proches restés en France, Haneia s’est peu à peu ancrée dans cette communauté religieuse où la solidarité et l’entraide sont omniprésentes.

Un retour à la foi et aux traditions

Si Haneia a grandi dans un environnement influencé par l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, elle s’en était éloignée pendant sa jeunesse. Ce n’est qu’après son passage dans la téléréalité qu’elle s’est reconnectée à la foi mormone, entamant un profond cheminement spirituel. Ce retour à la religion a largement contribué à sa transformation personnelle et a été déterminant dans sa rencontre avec son époux.

Elle affirme assumer aujourd’hui pleinement les préceptes mormons et adopter un mode de vie conforme à ces valeurs. Le concept de « tradwife », femme au foyer traditionnelle entièrement dédiée à sa famille et à son foyer, ne la rebute pas : bien au contraire, elle considère ce rôle comme un choix conscient, aligné avec ses nouvelles croyances et aspirations.

Une notoriété assumée mais réexaminée

Haneia n’a rien caché de son passé à son mari, qui a d’ailleurs découvert sa notoriété en fouillant sur Internet. Cette transparence a été libératrice pour elle, même si la confrontation entre ses anciennes apparitions très exposées et ses valeurs actuelles n’est pas sans provoquer une certaine gêne. Elle reconnaît volontiers avoir incarné une image jugée provocante à l’époque, mais refuse de renier cette partie de sa vie.

Elle affirme s’être détachée de l’hypersexualisation qui caractérisait la téléréalité. Aujourd’hui, elle préfère s’habiller modestement, selon les standards de sa foi, tout en continuant à se maquiller de manière discrète. Cette évolution vestimentaire incarne pour elle une forme de respect de soi et d’alignement avec sa spiritualité nouvelle.

Des souvenirs amers du monde de la téléréalité

L’ancienne candidate garde un souvenir contrasté de son passage dans les émissions de téléréalité. Elle décrit des relations souvent tendues avec d’autres participants, affirmant avoir été jalousée pour ses valeurs et son originalité. Des comportements masculins qu’elle qualifie de « traumatisants » ont particulièrement marqué son expérience, l’amenant à remettre en question les dynamiques de pouvoir et de respect dans cet univers.

Elle stigmatise un monde dominé par la trahison, les pulsions et la compétition qu’elle oppose à la stabilité émotionnelle et morale apportée par son mari. Avec lui, elle dit avoir découvert une toute autre conception de l’amour, fondée sur le respect mutuel et la fidélité, des valeurs qu’elle considère aujourd’hui comme fondamentales.

Des convictions conservatrices affirmées

Sur les questions de société, Haneia se dit en accord avec la majorité des préceptes mormons. Elle affirme être fermement opposée à l’avortement, sauf en cas de viol, et en désaccord avec le mariage homosexuel – bien qu’elle ne considère pas l’homosexualité comme un péché lorsque la chasteté est respectée. Des positions qui s’inscrivent dans un cadre moral rigide mais qu’elle revendique avec assurance.

Elle se montre notamment reconnaissante envers sa mère de ne pas avoir cédé à la tentation de l’avortement durant sa grossesse, malgré les pressions exercées par son propre père. Pour Haneia, cette décision a été fondatrice, et elle la perçoit comme une preuve de courage et de fidélité à la vie.

À travers ses choix, Haneia Maurer incarne une transformation radicale sous le signe de la foi, de la famille et d’un retour aux valeurs conservatrices, loin des projecteurs et des excès de la télé-réalité française.