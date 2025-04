Karine Le Marchand menace de quitter M6 : Hors de question d’être sur une photo avec lui

Éric Antoine a choisi de ne pas polémiquer sur l’arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6, une décision qui divise en interne. Alors que certaines figures emblématiques de la chaîne s’opposent fermement à cette collaboration, l’animateur préféré des téléspectateurs s’est montré plus réservé, préférant laisser le temps faire son œuvre.

Une réponse très diplomatique de l’animateur vedette

Face à une question directe sur l’intégration controversée de Cyril Hanouna dans le groupe M6, Éric Antoine a préféré employer le ton de l’humour. « Je vais faire valoir mon droit de réserve ! (Rires) », a-t-il lancé au micro de Télé 7 Jours, transformant ainsi un sujet sensible en pirouette médiatique. Loin des frictions internes, l’animateur de Lego Masters, Le Juste Prix ou encore Les Traîtres a souligné que la décision appartenait à la direction, précisant que Hanouna n’était pas encore officiellement arrivé à l’antenne. Ce choix de garder ses distances avec les polémiques semble en phase avec l’image publique mesurée et bienveillante du magicien-animateur.

Cette prise de position relativement neutre contraste nettement avec les réactions plus virulentes de ses collègues. Éric Antoine semble vouloir préserver son équilibre professionnel tout en évitant de se positionner trop tôt sur un sujet qui pourrait rapidement évoluer.

Des tensions vives derrière les coulisses de M6

Si Éric Antoine a balayé la polémique avec humour, d’autres personnalités ont exprimé un profond malaise face au rapprochement de Cyril Hanouna avec leur groupe audiovisuel. Selon les informations relayées, Bruno Guillon aurait refusé de poser pour la traditionnelle photo de rentrée si l’animateur de Touche pas à mon poste y apparaissait également. Ce refus témoigne d’un climat tendu, rappelant les nombreuses polémiques médiatiques dans lesquelles Hanouna s’est retrouvé impliqué ces dernières années, sur et en dehors du plateau.

L’affaire a pris une tournure encore plus grave lorsque Karine Le Marchand a menacé de quitter définitivement la chaîne. L’animatrice de L’Amour est dans le pré n’a pas mâché ses mots, accusant Hanouna de l’avoir harcelée et insultée à de multiples occasions. Ces déclarations publiques ont mis M6 face à un dilemme délicat, entre l’intégration d’une figure très populaire… et la protection de ses talents historiques.

Karine Le Marchand obtient des garanties contractuelles

Malgré l’ampleur de la controverse, des négociations en coulisses ont apparemment permis de désamorcer la situation. Selon plusieurs sources, Cyril Hanouna aurait présenté des excuses publiques à Karine Le Marchand. Cela aurait permis à l’animatrice de revenir sur sa décision de départ, à condition que certaines règles soient établies pour éviter de futurs conflits.

Parmi ces conditions figure l’absence totale d’apparitions communes sur les supports promotionnels. En d’autres termes, Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ne figureront jamais côte à côte sur une même campagne de communication, un détail révélateur du fossé qui persiste entre eux malgré les apparentes tentatives de réconciliation.

Pour l’heure, l’ambiance au sein du groupe M6 reste fragile. L’arrivée de Cyril Hanouna reste une source de crispation pour plusieurs animateurs et animatrices, dont la cohabitation avec cette figure explosive du PAF ne s’annonce pas de tout repos.

