Anthony Colette relance violemment la guerre avec Licata : Il sait très bien ce qu’il fait

Un an après le clash retentissant entre Inès Reg et Natasha St-Pier dans Danse avec les stars, la tension continue de planer dans les coulisses de l’émission. Cette fois, ce sont les danseurs Anthony Colette et Christophe Licata qui ravivent les braises d’un conflit qui semble loin d’être réglé, entre accusation d’immaturité et réponse cinglante dans la presse.

Anthony Colette évincé de DALS : une décision qu’il ne comprend pas

Absent de la dernière saison de Danse avec les stars, Anthony Colette s’est exprimé sur Instagram pour faire part de sa surprise face à cette exclusion inattendue. Il affirme n’avoir aucun contrôle sur cette décision et dit même ne pas en connaître les raisons exactes. Loin d’être amer, il déclare avoir accepté ce choix sans pour autant en approuver le fond.

Cette éviction survient dans un climat déjà tendu, marqué par les souvenirs encore vifs du clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier, dont il avait accompagné la seconde sur la piste. Colette, visage récurrent du programme sur TF1, se retrouve aujourd’hui écarté dans une période où les tensions avec certains collègues, notamment Christophe Licata, s’accentuent.

Christophe Licata remet en cause l’attitude de Colette

Quelques jours avant l’annonce de son éviction, Christophe Licata avait publiquement évoqué le comportement d’Anthony Colette lors du conflit entre les deux chanteuses. Il reprochait à son confrère d’avoir manqué de recul et de maturité, estimant qu’il avait commis une erreur dans sa manière d’aborder la situation, à un moment où le calme et le professionnalisme étaient primordiaux.

Ces propos ont jeté un nouveau froid entre deux figures bien connues du programme. Licata, qui continue l’aventure avec la participation de Mayane, semble chercher à prendre ses distances avec les polémiques, tout en pointant du doigt une conduite qu’il juge inappropriée voire nuisible à l’image de l’émission.

Anthony Colette contre-attaque dans un podcast

Le 11 avril, dans le podcast Les Déclic(s) de Télé-Loisirs, Anthony Colette a enfin réagi et ses mots n’étaient pas tendres. Il considère que les propos de Christophe Licata sont « faux » et « injustifiés » et affirme avec fermeté que son attitude n’était pas dictée par la jeunesse mais par le respect de son travail.

Allant plus loin, l’ancien partenaire de Natasha St-Pier insinue que Licata adopte une posture stratégique pour soigner son image auprès de la production de TF1. Selon lui, son ex-collègue sait exactement ce qu’il fait en avançant ce genre de critiques, et chercherait principalement à favoriser sa position dans le programme.

Des tensions persistantes dans les coulisses de l’émission

Les déclarations agressives de Colette laissent entendre que la rivalité entre les deux danseurs dépasse le simple désaccord professionnel. Ce nouvel épisode révèle des alliances et des stratégies internes qui semblent peser de plus en plus sur l’harmonie au sein du casting.

Alors que Christophe Licata n’a, pour l’instant, pas répondu à cette attaque frontale, les fans s’interrogent : reprendra-t-il la parole pour défendre son point de vue ou choisira-t-il de laisser la situation s’éteindre dans le silence ? Une chose est certaine : la guerre entre ces deux piliers de Danse avec les stars est désormais relancée, et l’équilibre fragile du programme pourrait bien en pâtir encore une fois.