Eric Antoine amoureux de Gennifer Demey : J’ai présenté mon CV et j’ai été embauché

Le célèbre animateur Eric Antoine vit une nouvelle histoire d’amour aux côtés de Gennifer Demey, présentatrice météo sur M6. Leur relation, née d’une longue amitié, vient d’être officialisée, marquant un nouveau départ pour l’artiste après sa séparation difficile avec la mère de ses enfants.

Un coup de foudre né sur les plateaux de M6

Tout a commencé sur les plateaux de M6, où Eric Antoine faisait la promotion de l’émission Lego Masters. Il y croise Gennifer Demey, qui présente alors la météo pour la chaîne. Leur première rencontre ne se transforme pas immédiatement en romance, car Gennifer est déjà engagée dans une relation. Entre eux, une solide amitié se développe au fil des mois.

Pendant deux ans et demi, l’humoriste et la jolie Bordelaise restent de simples amis. Mais lorsqu’elle se sépare de son compagnon, les choses prennent une tournure inattendue. Avec l’humour qui le caractérise, Eric confie : « J’ai présenté mon CV et j’ai été embauché ». Une façon légère d’annoncer le début d’un nouveau chapitre amoureux dans sa vie.

Une officialisation très médiatisée

Le couple a choisi de dévoiler sa relation au grand public lors d’un événement prestigieux. C’est à la première du spectacle « Peaky Blinders – The Redemption of Thomas Shelby », qui s’est tenue en mars 2025 à La Seine Musicale, qu’ils apparaissent ensemble pour la première fois en public, main dans la main sur le photocall.

À voir Cyril Hanouna introuvable depuis la fin de TPMP : Seule ma mère m’appelle encore

Les images de leur apparition ont rapidement circulé, suscitant l’enthousiasme des fans aussi bien d’Eric Antoine que de Gennifer Demey. Cette sortie officielle a mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis quelque temps autour de leur possible relation. Le couple semble uni, complice, et assume désormais pleinement leur histoire sous les projecteurs.

Gennifer Demey : une carrière aux multiples facettes

À 32 ans, Gennifer Demey n’est pas seulement présentatrice météo. Originaire de Bordeaux, elle est aussi mannequin de profession et ostéopathe diplômée. Polyvalente et ambitieuse, elle construit une carrière solide dans les médias tout en poursuivant d’autres passions avec la même rigueur.

Sa présence sur M6, où elle travaille aux côtés d’Eric Antoine, a probablement contribué à renforcer leur proximité. Ils partagent désormais non seulement leur vie privée, mais aussi un environnement professionnel stimulant qui semble les rapprocher davantage au quotidien.

Un nouveau départ après un divorce médiatisé

Eric Antoine a vécu une séparation discrète mais douloureuse en 2023. Marié avec Calista, rencontrée en 2011, il avait bâti une famille avec elle, donnant naissance à deux garçons : Raphaël et Ulysse. Leur union avait duré plus de dix ans avant que le mariage ne prenne fin, sept années après s’être dit “oui”.

À voir Anthony Colette relance violemment la guerre avec Licata : Il sait très bien ce qu’il fait

Pour Eric Antoine, cette nouvelle relation avec Gennifer marque une forme de renaissance. Après une période de transition, il s’affiche désormais serein et amoureux auprès d’une femme qui partage ses valeurs et son univers professionnel. Un nouveau chapitre qui semble lui convenir parfaitement.