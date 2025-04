Cyril Hanouna introuvable depuis la fin de TPMP : Seule ma mère m’appelle encore

Depuis la disparition soudaine de “Touche pas à mon poste” à la télévision le 26 mars 2025, Cyril Hanouna semble traverser une période de transition, sans émission télévisée régulière. Entre son nouveau format radio sur Europe 1, ses projets futurs sur W9 et une virée sport en Corse, l’animateur se réinvente en coulisses.

La fin de TPMP sur fond de bouleversement audiovisuel

Le 26 mars 2025 a marqué la fin d’une ère : Cyril Hanouna a présenté le tout dernier numéro de “Touche pas à mon poste”, après onze ans d’antenne. La suppression de l’émission survient dans un contexte marqué par la fermeture soudaine des chaînes C8 et NRJ12, une décision inédite prise par l’Arcom. Ce bouleversement du paysage médiatique a mis fin, du jour au lendemain, à l’un des talk-shows les plus emblématiques du PAF, laissant les fidèles de Hanouna dans la stupéfaction.

Le 27 février, prévoyant ce coup de théâtre, Cyril Hanouna avait d’ailleurs organisé une émission spéciale pour faire ses adieux au programme. Les téléspectateurs avaient assisté à un moment fort : les chroniqueurs transportés les yeux bandés vers les bureaux du groupe M6 à Neuilly-sur-Seine, où l’animateur annonçait son futur projet télévisé. Il déclarait alors qu’il reviendrait sur W9 – une autre chaîne du groupe M6 – à la rentrée 2025, promettant une nouvelle aventure télévisée.

Un retour au micro sur Europe 1

En attendant son retour à l’écran, Cyril Hanouna s’est tourné vers la radio. Il anime désormais “On marche sur la tête”, un programme quotidien diffusé sur Europe 1. L’émission, qui se veut à la fois politique, sociétale et divertissante, permet à Hanouna d’occuper le terrain médiatique en attendant la rentrée. Fidèle à son ton décalé, il ne manque pas d’y glisser quelques traits d’humour sur sa nouvelle activité.

Le 11 avril, sur les ondes d’Europe 1, Hanouna a ainsi lâché avec ironie : “Depuis que TPMP est terminé, mon téléphone ne sonne plus… à part ma mère qui m’appelle encore”. Il a ajouté en rigolant que parfois, Fabien Lecœuvre – ancien chroniqueur et proche habitué de TPMP – trahissait le silence en lui envoyant des photos de lui-même. Un moyen pour Hanouna de garder le lien avec ses anciens complices, tout en partageant une touche d’autodérision avec ses auditeurs.

Le padel, nouveau terrain de jeu

Entre deux émissions de radio, Cyril Hanouna s’est offert une escapade sportive en Corse. Passionné de padel depuis plusieurs années, l’animateur a participé à un tournoi organisé sur l’île de Beauté. Pour l’occasion, il a joué en double aux côtés du professionnel espagnol Aitor Garcia. Toutefois, leur duo n’a pas fait long feu : ils ont été éliminés dès un match face au binôme composé de Baptiste Fabre et de l’ex-footballeur Steed Malbranque.

Cette virée en Corse illustre une facette moins connue de l’animateur : sa passion sincère pour le sport et particulièrement pour le padel, qu’il pratique dès qu’il en a le temps. Au fil des mois, Hanouna s’est distingué sur les courts à plusieurs reprises, souvent entouré de personnalités du sport ou de la télévision, créant toujours l’événement, même loin des studios.

Une rentrée 2025 déjà très attendue

Si Cyril Hanouna semble prendre du recul, ce n’est que temporaire. Le retour prévu à la télé à la rentrée 2025 sur W9 attire déjà toutes les attentions. Plusieurs rumeurs évoquent une nouvelle émission à la croisée de TPMP et de son émission radio, mais aucune confirmation officielle n’a été dévoilée pour le moment. Le groupe M6 n’a pas non plus communiqué sur la présence exacte ou le format que prendra ce futur programme, mais les fans de l’animateur restent fidèles au poste.

< b>Le silence apparent cache une préparation intense en coulisses. Hanouna, connu pour son sens de la mise en scène, pourrait bien surprendre encore. D’ici là, il continue de faire entendre sa voix à la radio, entre humour grinçant et prises de positions tranchées sur l’actualité politique ou médiatique du moment.