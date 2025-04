Nathalie Marquay raconte son premier rendez-vous inoubliable avec Jean-Pierre Pernaut

À l’occasion de sa participation à The Power sur W9 avec sa fille Lou, Nathalie Marquay a partagé une anecdote touchante et inattendue sur sa première rencontre avec Jean-Pierre Pernaut. Une révélation marquante qui en dit long sur leur relation hors du commun.

Une rencontre sous les projecteurs pour un couple mythique

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ne se sont pas rencontrés dans l’intimité mais en pleine lumière, devant des millions de téléspectateurs. C’était le 8 décembre 2001, lors de l’élection de Miss France 2002 à Mulhouse. La complicité entre l’ex-Miss France 1987 et le célèbre présentateur du 13 Heures de TF1 a été immédiate. Ce soir-là, les regards se sont croisés, les sourires échangés, et l’histoire d’amour a débuté.

Jean-Pierre Pernaut, déjà une figure incontournable de la télévision française, s’était imposé comme le visage du journal de 13h pendant 32 ans, entre 1988 et 2020. Il était connu pour son amour des régions et sa proximité avec le public. Pourtant, c’est dans un moment personnel, presque intime malgré les caméras, que son histoire avec Nathalie Marquay a commencé.

Une déclaration inattendue dès le premier rendez-vous

Invitée récemment avec sa fille Lou dans une interview croisée, Nathalie Marquay a livré une anecdote étonnante sur leur premier rendez-vous. À 34 ans, l’ancienne reine de beauté a joué cartes sur table : « J’ai eu un cancer, je pense que je ne vais pas pouvoir tomber enceinte tout de suite. Tu es l’homme de ma vie. Je veux avoir des enfants. » Une déclaration aussi frontale que sincère, faite à un homme qu’elle connaissait à peine mais pour lequel elle ressentait déjà une certitude.

Jean-Pierre Pernaut, alors âgé de 51 ans et père de deux enfants issus d’un précédent mariage, aurait pu prendre peur. Mais au lieu de cela, il a simplement attrapé sa main et lui a répondu avec tendresse : « Ne t’inquiète pas. »

Une histoire d’amour scellée par deux enfants et un mariage

Ce moment de vérité a été le début d’une belle histoire. Trois mois après cette première rencontre, Nathalie Marquay tombe enceinte de leur premier enfant, Lou, née en 2002. Tom suivra un an plus tard, en 2003. Malgré un désir initial de mariage avant les enfants, le couple officialise finalement son union en juin 2007, construisant une famille unie autour de valeurs fortes.

Aujourd’hui encore, Nathalie parle de Jean-Pierre avec émotion et admiration. Trois ans après sa disparition, le 2 mars 2022, elle continue de faire vivre leur histoire à travers ses souvenirs, comme lors de cette participation à The Power, qui marque aussi une nouvelle aventure partagée avec leur fille Lou.