Apolline de Malherbe mariée en secret ? Hanouna balance tout à la radio : Félicitations…

Apolline de Malherbe, figure incontournable du paysage audiovisuel français et journaliste politique reconnue, aurait épousé dans le plus grand secret Harold Hauzy, son compagnon de longue date et père de ses quatre enfants. C’est Cyril Hanouna qui a, semble-t-il par mégarde, dévoilé cette information en pleine émission sur Europe 1, surpris par ses excellentes audiences.

Un message vocal aux allures de confession

Alors qu’il souhaitait lui annoncer en direct le succès fulgurant de son émission « On marche sur la tête », Cyril Hanouna a tenté de téléphoner à Apolline de Malherbe. Tombant sur sa messagerie, l’animateur a laissé un message aussi amical… que révélateur. Il y glisse cette phrase à double sens : « Je sais que tu t’es mariée ou que tu vas te marier. Félicitations, tu embrasseras ton mari, je sais qu’il me kiffe ».

Derrière cette plaisanterie, se cache une allusion directe à un événement privé que la journaliste n’a jamais évoqué publiquement. Ce serait donc au détour d’un simple message vocal que la nouvelle aurait éclaté, laissant penser que le couple aurait célébré son union en toute discrétion.

Qui est Harold Hauzy, le compagnon de l’ombre ?

Harold Hauzy accompagne Apolline de Malherbe depuis pas moins de 17 ans. Ensemble, ils partagent une vie de famille avec quatre enfants nés de leur relation. Assez discret médiatiquement, Harold Hauzy est toutefois bien connu des sphères politiques : il est psychanalyste et fut conseiller en communication de Manuel Valls lorsqu’il était Premier ministre.

Ce profil discret contraste avec l’omniprésence médiatique de sa compagne. Pourtant, au fil des années, leur couple semble avoir résisté aux projecteurs. Aucune officialisation, ni annonce publique du mariage n’a été faite, faisant de cette révélation une véritable surprise pour les auditeurs d’Europe 1 et les fans de la journaliste.

L’audace de Cyril Hanouna en pleine montée d’audience

La révélation est-elle un simple trait d’humour malvenu ou le fruit d’une indiscrétion volontaire ? Quoi qu’il en soit, elle s’inscrit dans un moment d’euphorie pour Cyril Hanouna. L’animateur peut se targuer d’un bilan plus que flatteur pour son émission « On marche sur la tête » : entre janvier et mars 2025, elle a réuni en moyenne 376 000 auditeurs, un chiffre qui représente une envolée de 183 % en un an.

Le record de l’émission a été atteint entre 17h et 17h15 avec pas moins de 409 000 auditeurs à l’écoute. Boosté par ce succès radiophonique, Hanouna semble d’humeur joyeuse, multipliant les blagues et révélations, quitte à franchir la ligne de la vie privée, comme cela semble être le cas avec Apolline de Malherbe.

Un futur médiatique toujours en mouvement pour Hanouna

Alors que l’émission « Touche pas à mon poste » a été arrêtée suite à la suppression de la fréquence de C8 par l’Arcom, Cyril Hanouna continue d’assurer sa présence médiatique. Son avenir audiovisuel est déjà en préparation : un retour à la télévision est prévu sur W9, preuve que l’animateur reste une figure centrale dans le paysage médiatique français.

Dans ce contexte de transition, Hanouna s’autorise peut-être davantage de liberté à l’antenne, quitte à mêler l’info et le perso. En attendant une éventuelle réaction officielle d’Apolline de Malherbe, sa prétendue union secrète avec Harold Hauzy intrigue autant qu’elle renforce son image de journaliste pudique et protectrice de sa vie privée.