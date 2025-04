Alexandra Lamy se confie sur son amour avec Dujardin : On devait parfois se cacher pour vivre

Alexandra Lamy se confie avec une grande sincérité sur sa relation passée avec Jean Dujardin, dans un documentaire diffusé le 15 avril 2025 sur M6. L’actrice y évoque les joies et les douleurs vécues à deux, dans un couple marqué par la notoriété et la médiatisation, surtout à l’époque de la série culte « Un gars, une fille ».

Un amour né sous les projecteurs

C’est sur le tournage de « Un gars, une fille » que tout a commencé. Alexandra Lamy et Jean Dujardin se sont rencontrés sur le plateau de cette série à succès et leur histoire est rapidement passée de la fiction à la réalité. À l’époque, chacun était en couple, mais tous deux ont quitté leurs partenaires, officialisant leur amour en 2003.

Mariés le 25 juillet 2009 à Anduze, la commune d’enfance d’Alexandra, les deux acteurs sont devenus l’un des couples préférés du public français. Leur amour semblait aussi solide que populaire, notamment lors de leurs apparitions publiques très médiatisées.

À voir À 53 ans, Alexandra Lamy stupéfie les femmes de 50 ans avec sa routine anti-âge simple et efficace

La pression constante de la célébrité

Dans le documentaire, Alexandra Lamy reconnaît que leur relation a été profondément bouleversée par la célébrité. La série ayant connu un immense succès, leur vie privée a souvent été envahie par les médias et les fans. Pour échapper à la foule, le couple devait se cacher ou rester enfermé pendant de longues périodes dans des hôtels.

Cette surexposition était difficile à gérer. L’actrice admet que cette période lui a parfois pesé, même si elle en garde un souvenir globalement positif. Elle estime avoir eu de la chance de vivre cette popularité, consciente que cette reconnaissance n’est pas donnée à tout le monde et qu’elle a contribué à marquer toute une génération.

Derrière le glamour, des réalités complexes

Le couple a brillé sur les tapis rouges, notamment lors de la cérémonie des Oscars 2012, où Jean Dujardin a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour « The Artist ». Alexandra Lamy était à ses côtés, un moment fort de leur vie commune. Pourtant, derrière ces moments glamour se cachaient des tensions personnelles et professionnelles.

En novembre 2013, Jean Dujardin a annoncé leur séparation. Le divorce a été officialisé un an plus tard, en décembre 2014. Les vraies causes de leur rupture sont restées privées, mais de nombreux médias ont évoqué une accumulation de pressions liées à leur carrière respective.

Un regard apaisé sur le passé

Aujourd’hui, Alexandra Lamy porte un regard apaisé sur sa relation avec Jean Dujardin. Elle ne regrette rien et affirme ne jamais avoir vécu cela comme un poids. Au contraire, elle considère cette période comme une opportunité extraordinaire qui lui a permis de grandir personnellement et professionnellement.

À voir Apolline de Malherbe mariée en secret ? Hanouna balance tout à la radio : Félicitations…

La notoriété fait toujours partie de sa vie. Elle déclare même qu’être oubliée du public serait une souffrance pour elle. Pour l’actrice, la reconnaissance du public est essentielle à son épanouissement et à la continuité de sa passion. Un discours honnête et touchant sur la complexité d’un amour vécu sous les feux des projecteurs.