Mariés au premier regard : Romain choque les fans en rejetant Clémence devant le maire par honnêteté

Romain et Clémence ont choqué les téléspectateurs de la saison 8 de Mariés au premier regard au moment même de leur mariage. Alors que la cérémonie débutait à peine, Romain a pris tout le monde de court en refusant d’épouser Clémence devant le maire, brisant l’aventure en une fraction de seconde. Un retournement inattendu qui a fait couler beaucoup d’encre.

Un non fracassant devant le maire

L’épisode en question a surpris tous les fans de l’émission lorsque Romain a prononcé un refus catégorique de se marier, juste avant de dire « oui ». Ce choix radical a mis un terme à son parcours avec Clémence, alors que tous les voyants semblaient au vert avant la cérémonie. Pour beaucoup, cette décision paraissait sortir de nulle part, d’autant plus que le couple affichait un bon feeling lors des échanges précédant la rencontre officielle.

Face aux caméras, Clémence est restée digne, mais son incompréhension était palpable. Le public a immédiatement pris parti pour elle, soulignant le manque d’égards de Romain. Pourtant, celui-ci a apporté des explications précises après l’émission, dévoilant que cette décision ne venait pas de nulle part.

Des explications inattendues de la part de Romain

Dans une interview accordée à Sam Zirah sur YouTube, Romain a expliqué qu’il ne ressentait aucune attirance physique envers Clémence lors de leur rencontre. Bien qu’il ait reconnu qu’elle était élégante, il ne s’est pas vu aller plus loin avec elle. Préférant l’honnêteté à la complaisance, il a choisi de décliner l’union plutôt que de mentir.

Selon ses dires, il ne voulait pas créer de faux espoirs ou vivre une histoire dans laquelle il ne croyait pas dès le début. Un choix qu’il assume pleinement, tout en reconnaissant que l’annoncer devant une assemblée n’était pas évident. Malgré la pression et l’émotion du moment, Romain affirme ne pas regretter sa décision.

Clémence informée avant la cérémonie

Contrairement à ce que certains téléspectateurs ont pu penser, Clémence n’a pas appris le refus de Romain au dernier instant. Ce dernier révèle qu’il lui avait déjà fait part de ses doutes significatifs avant même d’entrer dans la mairie. Ils en avaient discuté, et même si Clémence espérait encore une possibilité de rapprochement, elle était préparée à cette éventualité.

La discussion qui a suivi entre les deux candidats a été sérieuse, selon Romain. Il salue la réaction de Clémence qui, malgré sa déception, a gardé sa dignité et a respecté son point de vue. Elle aurait préféré apprendre à le connaître davantage, mais a accepté sa décision sans scène ni rancune apparente.

Un nouveau départ pour chacun

Depuis cet événement, les chemins des deux candidats ont pris des trajectoires bien distinctes. Romain, de son côté, est aujourd’hui heureux en couple et affirme avoir retrouvé l’amour hors caméras. Il n’a néanmoins jamais renié son passage dans l’émission, qu’il considère comme une expérience forte.

Clémence, quant à elle, a décidé de retenter sa chance dans la nouvelle saison de Mariés au premier regard. Ce retour a soulevé quelques inquiétudes dans le jury, notamment chez la psychologue Estelle Dossin. Cette dernière considère que revenir après une déception constitue toujours un risque émotionnel, mais que Clémence semblait prête.

Un retour encouragé par les experts

Estelle Dossin s’est exprimée sur la nouvelle participation de Clémence, affirmant qu’elle-même et l’équipe étaient confiantes. Selon elle, Clémence avait suffisamment appris de sa première expérience pour savoir ce qu’elle recherchait désormais, avec une posture plus posée et réaliste.

La psychologue insiste sur le fait que ce retour n’a pas été pris à la légère. Elle s’est sentie capable de lui trouver un profil compatible après l’échec précédent. Une volonté partagée par Clémence, qui semble désormais chercher un véritable amour fondé sur la compatibilité profonde, et non simplement l’aventure.