Pâques 2025 chez les Windsor : William et Kate absents, Charles et Camilla radieux main dans la main

Le dimanche 20 avril 2025, la famille royale britannique s’est réunie à la chapelle Saint-George du château de Windsor pour célébrer l’une de ses plus anciennes traditions : la messe de Pâques. Le roi Charles III et la reine Camilla ont mené la cérémonie, affichant une complicité remarquable, tandis que l’absence remarquée de Kate Middleton et du prince William a suscité de nombreuses réactions.

Un couple royal complice en tête du cortège

Le roi Charles III et la reine Camilla sont apparus main dans la main et tout sourire, ravis de conduire le cortège royal jusqu’à la chapelle Saint-George. Cette image unie renforce le soutien populaire envers le roi, alors qu’il poursuit ses engagements malgré son récent combat contre la maladie. En ce dimanche pascal, leur présence majestueuse a marqué une nouvelle démonstration de cohésion et de sérénité au sein de la monarchie.

Le couple a été chaleureusement acclamé par les personnes présentes devant la chapelle. Leur entrée dans l’édifice religieux a été saluée par le ton solennel des cloches, soulignant l’importance de cet événement aux accents spirituels et familiaux dans le calendrier royal.

Des figures clés de la monarchie en soutien

Autour du monarque, plusieurs membres importants de la famille royale ont assisté à l’office. Le prince Edward, désormais duc d’Édimbourg, était accompagné de son épouse Sophie et de leur fils James. Lady Louise, leur fille aînée, était absente en raison de ses études universitaires, soulignant les priorités académiques malgré les événements officiels.

À voir Évincée de la télé-réalité, Sarah Fraisou accuse : ‘Je vais détruire ta vie’, dit Angèle

La princesse Anne, sœur du roi, et son mari Timothy Laurence, se sont joints au rassemblement, renforçant l’image d’une famille royale présente et unie dans les moments forts. Leur fidélité aux engagements royaux reste constante, consolidant leur rôle central dans le maintien des traditions.

Retour remarqué de Sarah Ferguson

Parmi les invités, une apparition a attiré tous les regards : Sarah Ferguson, plus connue sous le nom de Fergie, a fait son retour au sein du cercle royal. L’ancienne épouse du prince Andrew a pris part à la messe, vêtue d’une élégante tenue mêlant sobriété et raffinement – une veste en tweed blanche assortie d’une jupe noire.

Elle était accompagnée du prince Andrew, qui continue d’évoluer discrètement dans l’espace royal après ses récents scandales. Leurs filles, les princesses Beatrice et Eugenie, étaient elles aussi présentes, accompagnées de leurs maris respectifs, Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank. Cette présence au grand complet de la branche York a été perçue comme un signe d’assainissement des tensions internes.

L’absence de Kate et William fait jaser

Malgré cette affluence, l’absence du prince William et de Kate Middleton, ainsi que de leurs enfants George, Charlotte et Louis, n’a échappé à personne. Le couple a préféré passer la fête en privé à Anmer Hall, leur résidence dans le Norfolk, loin des obligations publiques.

À voir Pierre Palmade libéré et prêt à remonter sur scène : Il écrit déjà une nouvelle pièce

Selon des sources relayées par The Times, William aurait souhaité offrir à sa famille un moment de calme avant la reprise scolaire. Le roi Charles, compréhensif, aurait validé ce choix, y voyant une décision motivée par l’équilibre familial plutôt que par un désintérêt pour les traditions.

Il s’agit de la deuxième année consécutive où les Cambridge n’assistent pas à la messe de Pâques. En 2024, Kate Middleton réapparaissait après avoir révélé son cancer. Cette année, leur retrait a ravivé les spéculations quant à leur volonté de protéger leur sphère privée tout en gardant une place majeure dans la monarchie.

Un déjeuner royal et des traditions familiales

Après la cérémonie, les membres présents de la famille royale auraient partagé un déjeuner de Pâques dans la tradition britannique. Au menu : agneau rôti, gelée de groseille et légumes printaniers, selon les habitudes connues du palais. Le repas s’est terminé avec une sélection de chocolats dédiés aux plus jeunes membres de la famille.

Si aucune communication officielle ne confirme cet aspect, des rumeurs persistantes évoquent l’organisation d’une chasse aux œufs dans les jardins de Windsor, une activité familiale prisée depuis plusieurs générations royales, bien que tenue discrète vis-à-vis de l’opinion publique.

La messe de Pâques de cette année a conjugué spiritualité, responsabilités royales et chaleur familiale, illustrant une fois de plus la manière dont la Couronne britannique continue d’allier tradition séculaire et adaptation aux réalités contemporaines.