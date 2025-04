Héritage choc de Prince : les Français redécouvrent le drame de son fils perdu et des 138 M€

Prince est mort le 21 avril 2016 à 57 ans, laissant derrière lui un héritage musical inestimable et une fortune estimée à 138 millions d’euros. Sans testament ni descendant vivant, la succession de l’icône américaine a fait l’objet d’une longue bataille juridique au terme de laquelle ses biens ont été partagés entre ses demi-frères et sœurs.

Un bébé décédé quelques heures après sa naissance

En 1996, Prince et son épouse de l’époque, la danseuse Mayte Garcia, deviennent parents d’un petit garçon nommé Amiir. Dès le début, la grossesse est considérée à risque, mais le couple refuse certains examens médicaux, selon les confidences de Mayte dans ses mémoires.

Le 16 octobre, après une césarienne d’urgence, l’enfant est diagnostiqué avec une forme sévère du syndrome de Pfeiffer, une maladie génétique rare et incurable. Il meurt quelques heures après sa naissance, plongeant les parents dans une douleur indescriptible.

Mayte Garcia raconte que ce drame a laissé des séquelles émotionnelles profondes chez le musicien, qui ne s’en serait jamais remis. Leur union n’a pas survécu à cette perte et le rêve d’une famille s’est brutalement effondré.

Un héritage sans héritier direct

À la mort de Prince en 2016, aucune disposition légale n’avait été prise concernant sa succession. Ni testament ni enfant vivant : le flou juridique a provoqué une bataille entre les ayants droit potentiels. Il a fallu attendre six ans pour que la situation soit clarifiée.

En 2022, un accord est enfin trouvé entre ses six demi-frères et demi-sœurs, devenus héritiers légaux selon la loi. Trois d’entre eux ont vendu leur part au fonds de gestion artistique Primary Wave, permettant à cette entreprise d’exploiter l’image et le catalogue musical de Prince.

Les autres bénéficiaires ont reçu leur part en conservant leurs droits d’héritiers. Un équilibre a été trouvé pour que l’œuvre de Prince continue d’être valorisée tout en respectant son héritage artistique unique.

Un catalogue musical toujours vivant

Bien qu’il ne soit plus de ce monde, Prince reste une figure centrale de la musique contemporaine. En 2021, la sortie posthume de l’album Welcome 2 America, enregistré onze ans plus tôt, a rencontré un vif succès critique et public.

Son avocat, L. Londell McMillan, a exprimé son soulagement quant à la fin des litiges entourant sa succession. Selon lui, les décisions autour de l’héritage seront désormais confiées à des professionnels du milieu musical, capables de protéger la mémoire et la réputation du chanteur.

Grâce à la publication de rééditions et d’inédits, et à une gestion active de ses droits par Primary Wave, le patrimoine artistique de Prince reste accessible aux générations futures. Sa musique continue de traverser les époques, témoin de son immense talent.

Un mythe renforcé par le mystère

L’absence de descendants directs renforce le caractère presque mystique de Prince, personnalité aussi énigmatique qu’influente. Sa relation discrète avec la vie privée, son refus d’étaler ses émotions, puis la perte de son fils, ont contribué à forger un personnage hors normes.

Le deuil de son enfant, jamais totalement exprimé publiquement, a sans doute influencé de nombreux morceaux empreints de spiritualité et de douleur. En n’ayant jamais refait sa vie de manière durable, certains fans y voient la trace d’un chagrin permanent.

Plus qu’un simple chanteur, Prince incarne un art total, où la musique, le silence et le mystère participent d’un équilibre fragile. Et même après sa mort, ses fans continuent de lui rendre hommage, comme s’il n’était jamais parti.