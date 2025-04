Jungeli (16 ans) privé des afters de DALS : C’était ma partie préférée, je suis frustré

Jungeli, jeune prodige de 16 ans révélé en 2023 avec son tube « Petit Génie », continue d’impressionner dans l’émission « Danse avec les stars » sur TF1. Encore en lice pour la finale, il fait partie des cinq derniers concurrents, malgré les contraintes liées à son jeune âge et à sa scolarité.

Un parcours remarquable sur la piste de danse

Depuis le début de la saison, Jungeli a su séduire le jury et le public avec des performances marquées par sa rigueur et son investissement. Associé à la danseuse Inès Vandamme, il a exploré une grande variété de styles : un American Smooth envoûtant, un cha-cha-cha dynamique, une samba énergique, une valse gracieuse, un tango puissant, une rumba intense et un paso doble magistral.

Pour autant, sa technique parfois trop académique est régulièrement pointée du doigt. Les juges lui reprochent un manque de spontanéité, dû en partie à son emploi du temps chargé. Jungeli suit encore sa scolarité et a même dû passer son bac blanc le jour d’un prime, preuve de son impressionnante capacité à jongler entre les deux mondes.

Une jeunesse encadrée par la production

Le statut de mineur de Jungeli oblige la production à se conformer aux règles strictes encadrant le travail des enfants à la télévision. Pour cette raison, il ne peut pas assister aux afters de l’émission, ces moments conviviaux qui réunissent candidats et membres de l’équipe après chaque prime, souvent après minuit.

Cet empêchement est source de frustration pour le jeune artiste, qui considère les afters comme l’un des temps forts de sa participation à l’émission. Toutefois, avec la diminution progressive du nombre de candidats, les primes se terminent plus tôt, lui permettant aujourd’hui de prolonger un peu sa soirée.

Un défi de taille à relever le 18 avril

Pour le prochain prime, diffusé le 18 avril, Jungeli se prépare à relever un double défi. Il devra présenter un QuickStep, une première pour lui, un style exigeant qui mettra à l’épreuve sa rapidité et sa légèreté. Mais ce n’est pas tout : il devra également faire preuve de créativité et de réactivité dans un exercice d’improvisation imposé à tous les candidats.

Malgré la pression, le jeune chanteur reste motivé. Il compte sur cette prochaine performance pour convaincre les juges et décrocher son ticket pour la finale. Sa détermination, son talent brut et le soutien de ses fans pourraient bien lui permettre de réaliser cet objectif.