Hailey Bieber réalise une annonce bouleversante et apporte de l’espoir aux jeunes femmes

Hailey Bieber a dévoilé ce lundi 21 avril 2025 souffrir actuellement de deux kystes ovariens. La mannequin de 28 ans s’est exprimée en toute transparence sur Instagram, montrant son ventre gonflé en story pour alerter et rassurer les femmes concernées : « Si vous souffrez de kystes, je suis là pour vous », a-t-elle déclaré.

La publication de Hailey Bieber sur ses réseaux sociaux a profondément ému ses nombreux fans. En apparaissant face caméra avec le ventre légèrement bombé, la jeune femme a confirmé souffrir de deux kystes ovariens en simultané. Un souci de santé relativement courant, mais qui peut entraîner de nombreux désagréments au quotidien.

Les kystes ovariens, bien qu’en général sans danger et bénins, peuvent parfois se révéler douloureux, notamment lorsqu’ils atteignent une taille importante ou se rompent. Dans son message, Hailey évoque les effets visibles et ressentis de cette condition : ballonnements, pression abdominale et gêne physique.

Par sa mise en lumière d’un sujet encore tabou, elle offre un écho à des milliers de femmes qui traversent la même épreuve, renforçant ainsi le sentiment de sororité parmi ses abonnées.

Pas une première alerte pour Hailey

Hailey Bieber n’en est pas à son premier combat contre les kystes ovariens. En 2022 déjà, elle partageait avec son public une expérience similaire en racontant avoir déjà eu un kyste de la taille d’une pomme. À l’époque, la jeune femme avait également publié une photo de son ventre gonflé, suscitant beaucoup de compassion de la part de ses fans.

Elle avait précisé ne pas souffrir des pathologies gynécologiques chroniques comme l’endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, mais affirmait déjà que ces kystes apparaissaient de manière sporadique chez elle.

À travers son témoignage, elle avait décrit de façon très personnelle la violence des symptômes qu’elle traversait régulièrement : douleurs aiguës, courbatures, nausées, crampes et importante instabilité émotionnelle.

Un message de soutien aux femmes concernées

Hailey a clairement souhaité, par sa prise de parole, offrir un soutien visible et sincère à celles qui souffrent en silence. Elle se joint à un mouvement plus large d’influenceuses et de célébrités qui choisissent désormais de parler sans tabou de santé intimement féminine.

Dans son message, elle insiste pour rassurer les femmes, en affirmant simplement que leur expérience est partagée et qu’elles ne sont pas seules. Ce témoignage très personnel apparaît comme un geste rare dans le milieu du show-business, où les corps sont souvent idéalisés.

Si elle n’a actuellement pas donné de détails supplémentaires sur son traitement ou sur l’évolution de son état, son initiative a déjà permis de briser un mur de silence autour de cette affection encore peu médiatisée.

On lui souhaite évidemment une récupération rapide, mais surtout, une continuité dans cet engagement à parler sans détour de la santé des femmes.