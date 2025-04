Angie Be (Secret Story 3) dévoile ce document très intime sur son changement de vie

Angie Be, révélée en 2009 dans la saison 3 de Secret Story, a annoncé sur Instagram avoir obtenu la nationalité américaine. Installée à Miami depuis plusieurs années, elle célèbre ce nouveau chapitre de sa vie, une renaissance après un passé douloureux marqué par la dépression et les violences conjugales.

Un passé douloureux surmonté avec force

Avant de devenir DJ en Floride, Angie Be a traversé une période tragique de sa vie. Victime de violences conjugales, elle a sombré dans une dépression profonde, allant jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours. Dans un documentaire diffusé sur TFX en 2023, elle racontait ce passage difficile, marqué par un isolement total et la perte de toute envie de vivre.

À l’époque, elle évoquait avec émotion ce gouffre dans lequel elle était tombée, loin de l’image glamour associée aux anciens candidats de téléréalité. Son entourage limité et l’absence de repères l’ont plongée dans un quotidien où la douleur psychologique était omniprésente. Aucun contrat, aucune exposition médiatique ne contrebalançait son mal-être, prouvant que la machine de la célébrité peut parfois abandonner ses anciens protagonistes.

La musique, son salut inespéré

Malgré les épreuves, Angie Be a fini par trouver une planche de salut inattendue : la musique l’a aidée à se reconstruire. En devenant DJ, elle a découvert une vocation et surtout une manière d’exprimer ses émotions par le biais du son. Cette reconversion artistique est devenue son échappatoire, ce qui lui a permis de reprendre confiance en elle et de donner un nouveau sens à sa vie.

Installée à Miami, elle s’est créé une routine saine et dynamique, enchaînant les performances et se formant dans le domaine musical avec rigueur. Aujourd’hui, les platines sont bien plus qu’un métier : elles incarnent pour elle un symbole de résilience et d’indépendance retrouvée. C’est par cette voie qu’elle a pu faire la paix avec son passé.

Une nouvelle citoyenne américaine reconnaissante

Le 19 avril, Angie Be a partagé en story Instagram la photo de son passeport américain, symbole de sa nouvelle vie et de sa reconstruction sur le sol américain. Originaire du Nord de la France, elle a choisi de s’installer en Floride où elle a trouvé une stabilité émotionnelle et professionnelle. Cette naturalisation représente pour elle une forme de renaissance après des années de douleur.

Accompagnée d’un message rempli de gratitude, elle a remercié les États-Unis et sa « famille américaine », affirmant se sentir enfin à sa place. Elle confie que ce nouveau statut lui offre une liberté qu’elle n’avait jamais ressentie auparavant, une sérénité qui lui permet de rêver à de nouveaux projets musicaux et personnels.

Une célébration derrière les platines

La DJ française compte honorer cette nouvelle étape de sa vie de la meilleure manière : en musique. Sa carrière en Amérique semble bien lancée, avec des représentations régulières à Miami et un public toujours plus fidèle. Les platines sont devenues son territoire, son refuge mais aussi sa scène pour partager son histoire.

Chaque set est une célébration de sa force retrouvée, et Angie Be n’entend pas s’arrêter là. Grâce à sa résilience et à sa passion pour la musique, elle est devenue une femme transformée, bien décidée à profiter pleinement des opportunités que lui offre sa nouvelle patrie.