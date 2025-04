Anthony Cotta tire sa révérence avec Star Academy : retour sur son incroyable parcours

Anthony Cotta, figure incontournable de la Star Academy depuis son grand retour sur TF1, a annoncé ce dimanche 20 avril 2025 qu’il quittait l’émission. Après trois années d’implication intense, le programmateur musical tire sa révérence, salué par élèves et professeurs qui lui rendent hommage avec émotion.

Un rêve d’adolescent devenu réalité

Dans un message touchant publié sur ses réseaux sociaux, Anthony Cotta est revenu sur ses débuts avec l’émission. Il confie avoir découvert la Star Academy en 2002, lors de la victoire de Jenifer. Ce moment culte a éveillé en lui un rêve profond de rejoindre un jour cette aventure. Vingt ans plus tard, c’est chose faite : il a su imposer sa signature musicale auprès des nouvelles générations d’artistes.

De simple téléspectateur à acteur majeur du programme, Anthony a su transformer sa passion en une carrière marquée par l’exigence et l’émotion. Sa trajectoire naturelle vers la Star Academy a toujours été guidée par le désir de transmettre, de sublimer les artistes en herbe et d’élever chaque performance.

Une implication hors norme pendant trois saisons

Durant ces trois dernières saisons, Anthony Cotta a piloté avec minutie la programmation musicale de la Star Academy. Il a sélectionné pas moins de 700 chansons pour 37 primes, tout en assurant la cohérence artistique de l’émission. Ce travail colossal a permis à 41 élèves de briller sur scène, dans des prestations souvent saluées par le public et les professionnels.

À voir Chris Camalon (Star Academy) brise le silence sur sa tentative de suicide : Je n’avais plus envie de vivre

Son travail ne s’arrêtait pas aux sélections : il a également supervisé plus de 1800 fichiers d’évaluations, démontrant un engagement quotidien à chaque étape du processus. Grâce à son professionnalisme, la Star Academy a pu retrouver son éclat, mêlant nostalgie et modernité musicale avec brio.

Un pilier dans les coulisses du succès

Anthony a aussi pris soin de remercier ses nombreux collaborateurs, notamment les musiciens dirigés par David Berland, avec qui il a formé une véritable famille artistique soudée et inspirée. Chaque semaine, cette équipe travaillait dans l’ombre pour offrir aux téléspectateurs des performances impeccables.

Mais c’est aussi auprès des élèves qu’il s’est le plus démarqué. Il les a accompagnés individuellement, leur donnant confiance, conseils et écoute dans un cadre exigeant. Cette contribution humaine a été soulignée unanimement à travers les messages de gratitude que les anciens ont tenus à lui adresser.

Hommages en chaîne après cette annonce

À l’annonce de son départ, de nombreuses personnalités liées à la Star Academy ont tenu à saluer son travail. Marlène Schaff, professeure d’expression scénique, a évoqué sa “gentillesse constante et son professionnalisme sans faille”. Lucie Bernardoni, répétitrice et finaliste emblématique, a déclaré qu’il “avait changé bien des vies grâce à sa passion”.

À voir Star Academy – Emma perd ses mots en plein concert et craque : Je ne veux plus remonter sur scène !

Enola, révélation de la dernière saison, a également pris la parole, partageant combien Anthony avait su lui “donner confiance en sa musicalité” pendant le programme. Ces témoignages dépeignent un homme apprécié, respecté et profondément investi dans le succès des autres.

Un vide dans l’équipe artistique

Le départ d’Anthony Cotta laisse un vide certain au sein de la Star Academy. Son rôle allait bien au-delà de celui d’un simple programmateur : il était le lien entre la vision artistique et l’émotion sur scène. Sa capacité à adapter les chansons aux élèves, à comprendre leur univers et à anticiper les attentes du public a été saluée par l’ensemble des membres de l’émission.

À présent, nombreux se demandent qui pourra reprendre ce flambeau. Malgré cette page qui se tourne, l’héritage musical d’Anthony restera gravé dans la mémoire des primes récents, qui lui doivent une grande partie de leur succès.