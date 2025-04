Qui est cet acteur élu local engagé ? : Je refuse l’ambition politique portrait en 4 points de cet héros des écrans et d’en dehors

Benjamin Douba-Paris, connu pour son rôle de Solal dans la série « Ici tout commence », mène depuis deux ans une étonnante double vie. En parallèle de sa carrière d’acteur, il est aussi conseiller municipal à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Une fonction qu’il prend très à cœur pour briser l’isolement des plus âgés et prolonger son engagement de proximité.

Un acteur engagé au cœur de sa commune

Tandis qu’il enchaîne les tournages pour la série à succès de TF1, Benjamin Douba-Paris consacre aussi une bonne partie de son temps à la vie municipale d’Arcueil, la ville de son enfance. Élève puis résident de toujours, le comédien a ressenti l’envie de s’impliquer concrètement lorsqu’il a rencontré le maire juste avant les élections municipales. Sa volonté d’aider les associations locales a séduit l’édile, qui l’a intégré à sa liste. Élément actif de la campagne, Benjamin a décroché un poste après la victoire.

Son engagement dépasse largement un simple appui symbolique : il gère directement des missions concrètes, en lien avec les retraités et le lien entre générations. Ce poste de conseiller municipal délégué l’amène à organiser des sorties collectives, des repas livrés à domicile et des événements rassemblant jusqu’à 400 seniors chaque mois. Une implication discrète mais essentielle pour rompre la solitude des aînés.

Un planning millimétré pour tout concilier

Loin du glamour des plateaux, Benjamin a appris à jongler avec un emploi du temps intense. Resté domicilié en région parisienne, il descend environ 100 jours par an dans le Sud pour les tournages de la série « Ici tout commence », diffusée en access prime time. Il met à profit ces trajets et le temps hors caméra pour préparer ses interventions municipales et répondre à ses responsabilités locales.

Sa méthode de travail repose sur une grande discipline personnelle. Malgré la distance, il continue de suivre les affaires de la mairie, restant en contact régulier avec ses collègues élus et les habitants. Pour lui, cette organisation est une condition essentielle pour offrir le meilleur dans ses deux vies sans en négliger aucune.

Un engagement sincère, loin des ambitions politiques

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Benjamin Douba-Paris ne se rêve pas en futur député ou maire. Loin de tout calcul politique, il insiste sur le fait qu’il n’appartient à aucun parti et qu’il ne souhaite pas faire carrière dans les hautes sphères. Son investissement est avant tout humain, presque intime : il agit dans sa ville parce qu’il y croit, sans attendre de reconnaissance ou de promotion.

Il le répète, si demain il ne devait plus siéger au conseil municipal, il continuerait quand même à soutenir sa commune autrement : en s’investissant dans une association ou à travers un collectif citoyen, toujours avec la même volonté de proximité et de service aux autres.

Un rôle différent mais une mission semblable

Pour l’acteur, la mairie et le plateau ont plus en commun qu’il n’y paraît. Derrière les décors de fiction ou les murs de la maison communale, c’est toujours la notion de transmission qui prévaut. Il voit d’ailleurs une belle complémentarité entre ses deux univers, affirmant que le travail d’un comédien, comme celui d’un élu, sert à toucher les gens, à éveiller des émotions ou à influer, modestement, sur leur quotidien.

Benjamin Douba-Paris incarne ainsi l’image d’un jeune acteur ancré dans le réel, qui n’hésite pas à mettre sa notoriété au service du vivre-ensemble. Une figure engagée et inspirante, bien au-delà des caméras.

