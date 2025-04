Quel drama frappe Laura Felpin ? Elle vit des moments durs, mais ça va , assure Hakim Jemili

Laura Felpin traverse une période délicate, en plein traitement pour un cancer de la thyroïde. Malgré la maladie, la comédienne reste combative et conserve son humour. Ce lundi 21 avril, son partenaire de jeu Hakim Jemili a donné de ses nouvelles rassurantes sur le plateau de Télématin, sur France 2.

Un soutien public touchant de la part d’Hakim Jemili

Invité pour promouvoir leur film en commun, Hakim Jemili n’a pas manqué de rendre hommage à Laura Felpin, avec qui il partage l’affiche de L’Amour, c’est surcoté. L’acteur a confié que malgré la gravité de la situation, sa collègue reste de bonne humeur. « Elle va bien, mais je sais qu’elle vit des moments très difficiles depuis quelques jours », a-t-il déclaré. Touché, il n’a pas tari d’éloges sur l’énergie positive qu’envoie encore la comédienne : « Elle envoie toujours de la positivité. Respect Laura, on l’embrasse. »

Le ton de l’acteur illustre bien la relation complice entre les deux comédiens. Leur proximité à l’écran se prolonge manifestement hors caméras, dans un soutien sincère et affectueux face à l’épreuve que traverse Laura Felpin.

Une maladie révélée en toute transparence

Le 31 mars, Laura Felpin révélait dans une interview accordée au magazine GQ être atteinte d’un cancer de la thyroïde. Une annonce aussi surprenante qu’émouvante, puisque l’artiste est réputée pour son humour pétillant et sa personnalité solaire. Depuis cette révélation, elle partage régulièrement son expérience avec honnêteté sur les réseaux sociaux, n’hésitant pas à exposer les étapes de son traitement.

Dans les colonnes de Society, elle a également évoqué les effets secondaires particulièrement éprouvants : perte de cheveux, insomnies aiguës, état d’hyperthyroïdie… Des symptômes qui l’empêchent de dormir et affectent lourdement son quotidien. Des confidences qui lui valent la reconnaissance de nombreux fans, admiratifs de son courage et de sa transparence.

Un film qui sort malgré les circonstances

En pleine promotion de leur comédie romantique, prévue en salles le mercredi 23 avril, Hakim Jemili et Laura Felpin incarnent deux âmes opposées mais attachantes. Dans L’Amour, c’est surcoté, adaptation du roman de Mourad Winter, Hakim joue Anis, un homme plutôt introverti, quand Laura incarne Madeleine, une femme pleine de vie et de joie communicative.

Le contraste entre leurs personnages semble faire écho à la force de caractère de Laura dans la vie réelle. En dépit de la maladie, la comédienne continue de défendre le film avec bravoure et professionnalisme. Une attitude saluée par l’ensemble de l’équipe, mais aussi par ses nombreux admirateurs.

Une communauté mobilisée autour de Laura Felpin

Depuis l’annonce de son cancer, les messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Fans, collègues et anonymes saluent son courage et sa façon de positiver les épreuves. La comédienne, qui s’était illustrée dans Bref ou encore sur Instagram avec ses sketchs, est devenue une figure publique capable de sensibiliser à des sujets graves sans perdre sa légèreté.

Son sourire, malgré les circonstances, inspire et pousse à l’admiration. Elle rappelle, à l’image de ses récentes interviews, qu’il est possible de parler de maladie avec dignité et franchise. Et même, parfois, avec humour. Une force de caractère qui ne laisse personne indifférent.

