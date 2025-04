Pourquoi cette participante des Marseillais brise le silence ? Je voulais partir son témoignage bouleversant à 30 ans

Alix Desmoineaux, révélée dans Les Marseillais, a livré un témoignage bouleversant au micro de Gossip BCS : elle a tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. À 31 ans, l’ex-candidate de téléréalité raconte avoir été prisonnière d’une relation toxique, marquée par la violence physique et psychologique.

Une histoire d’amour devenue cauchemar

L’ancienne vedette de La Villa des cœurs brisés évoque un ancien compagnon qui l’aurait défigurée, contrainte à avorter et harcelée après leur rupture. Selon elle, cette relation destructrice a laissé des séquelles profondes et a brisé son estime d’elle-même.

Submergée par la peur, elle raconte avoir vécu dans un état permanent de terreur, au point d’envisager la mort comme unique solution. Cet homme, dit-elle, aurait continué à venir chez elle après leur séparation, saccageant son appartement et multipliant les agressions physiques.

Face à cette emprise, Alix affirme que son entourage peinait à mesurer la gravité de la situation. Elle ajoute qu’il est parfois difficile de sortir du silence, notamment quand l’agresseur parvient à manipuler l’image qu’il renvoie en société.

Une première tentative sous forme d’overdose

La première tentative de suicide d’Alix s’est déroulée après une énième humiliation. Seule à son domicile, elle a ingéré un cocktail de médicaments : Lamaline, Doliprane, Spasfon ainsi que des traitements contre les ulcères.

Elle se souvient avoir vomis du noir pendant trois jours et pense avoir souffert d’une crise de foie. Ce geste n’était pas prémédité mais dicté par un sentiment d’urgence extrême et un besoin d’échapper à la douleur.

La spokenneuse décrit cette période comme un moment où elle était incapable d’imaginer un futur vivable. Elle se sentait enfermée, piégée dans un cercle vicieux où partir signifiait mettre sa vie en danger davantage.

Un second geste désespéré

Son deuxième passage à l’acte fut tout aussi violent : elle a tenté de se pendre avec un collant, attaché à une porte. Le collant s’est finalement brisé, lui évitant de justesse le drame. Ce geste, selon elle, était un appel à l’arrêt de la souffrance qu’elle ne parvenait plus à dominer.

Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais voulu réellement mourir, mais fuir son calvaire. Ce moment marque un tournant, car il l’a forcée à envisager une aide extérieure et à prendre conscience de l’emprise que cet homme avait exercée sur elle.

Cet épisode reste ancré dans son esprit, comme un symbole de rupture avec sa vie d’avant, celle qu’elle vivait dans l’ombre, bien loin de son image médiatique d’influenceuse solaire.

Une envie de briser le silence

Aujourd’hui actrice, notamment dans le film Mercato aux côtés de Jamel Debbouze, Alix entend faire entendre sa voix pour dénoncer les violences conjugales. En dévoilant son histoire, elle espère que d’autres femmes se sentiront moins seules et oseront parler.

Elle condamne le silence qui entoure ces violences, le déni collectif qui permet à de nombreux agresseurs de continuer à faire du mal sans être inquiétés. Elle veut utiliser sa notoriété non plus pour vendre des produits mais pour partager une parole utile et porteuse d’espoir.

Son témoignage a d’ores et déjà touché beaucoup d’internautes, qui saluent son courage et l’encouragent dans son chemin de reconstruction. Pour elle, exposer sa vérité est aussi un acte de réparation et de libération.

L’après drame : reconstruction et résilience

Malgré les lourdes cicatrices physiques et mentales, Alix affirme aujourd’hui s’en sortir mieux et reconstruire sa vie étape par étape. Grâce au soutien de proches et à une prise en charge thérapeutique, elle tente de guérir ce que des années de violence ont détruit en elle.

Loin de la lumière artificielle des plateaux de tournage, elle aspire désormais à une existence plus sereine et authentique. Une vie où elle pourra s’épanouir sans peur ni contrainte, et où son histoire servira à faire changer les mentalités.

Son courage de partager cette histoire intime sur une plateforme publique traduit une profonde volonté : faire de sa souffrance un outil de sensibilisation et d’émancipation pour toutes les autres femmes qui vivent ou ont vécu la même chose.