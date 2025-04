Quel est ce projet sexy et inédit de ces candidats de télé-réalité ? Tout est bientôt prêt

Nathalie Andréani et Gabano, célèbres figures de téléréalité, concrétisent une nouvelle étape dans leur parcours professionnel : l’ouverture imminente de leurs propres loves rooms. Installés à Toulouse depuis février 2025, le couple, fort de trois années d’amour, poursuit sa reconversion dans l’univers du charme, après avoir cartonné sur OnlyFans et MYM.

Un projet presque prêt à voir le jour

Sur Instagram, Nathalie et Gabano ont partagé avec leurs abonnés une vidéo remplie de bonheur : une coupe de champagne à la main pour célébrer l’avancement de leur nouvelle aventure. Enthousiaste, Nathalie précise que quelques détails restent à régler avant l’ouverture, tandis que Gabano assure que tout est fin prêt pour accueillir leurs futurs clients. Le couple démontre une fois de plus leur complicité et leur énergie communicative, renforçant ainsi l’engouement autour de leur projet.

La vidéo publiée a déjà suscité l’impatience de nombreux fans, qui attendent avec excitation de pouvoir découvrir ces chambres romantiques. Bien que la date officielle d’ouverture n’ait pas encore été communiquée, l’annonce de ce nouveau concept dans leur ville d’adoption a été accueillie avec énormément d’enthousiasme.

Des loves rooms inspirées de leur univers

Le concept de loves rooms apparaît comme la suite logique de leur parcours dans l’univers adulte, amorcé sur OnlyFans et MYM. Cette initiative permettra à Nathalie et Gabano de proposer une expérience unique, où l’amour, le bien-être et le charme seront au cœur de l’offre. Visiblement investis, ils souhaitent créer des lieux intimistes destinés aux couples désireux de s’évader pour quelques heures ou un week-end.

En entrant dans ce nouveau type d’entrepreneuriat, Nathalie et Gabano capitalisent sur leur notoriété et leur expérience dans le monde de l’amour et de la sensualité. Ils innovent ainsi en offrant non seulement des contenus en ligne, mais également une expérience physique haut de gamme pour les amoureux en quête d’intimité.

Un parcours atypique dans la téléréalité

Nathalie Andréani, âgée de 54 ans, et Gabano, de 13 ans son cadet, se sont fait connaître grâce à la téléréalité avant de se reconvertir. Gabano a multiplié les apparitions dans Les Princes de l’Amour, Les Marseillais et Ch’tis Vs Le Reste du Monde et La Villa des Cœurs Brisés, imposant son charisme dans ce milieu très compétitif.

De son côté, Nathalie a marqué les esprits dans « Secret Story 8 » en 2014, avant de poursuivre son parcours dans « Les Anges » et « La Villa des Cœurs Brisés ». Leur rencontre a donné naissance à une histoire d’amour médiatique qui, malgré les critiques liées à leur différence d’âge, a su traverser les années en se renforçant.

Aujourd’hui, leur complicité, déjà éprouvée par leurs aventures médiatiques et professionnelles, trouve un nouveau terrain d’expression avec ce projet de loves rooms. Ensemble, ils semblent prêts à conquérir une nouvelle facette de l’univers du charme et de l’amour.

