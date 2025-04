Comment Natasha St-Pier tacle Inès Reg ? 4 points pour comprendre le clash

Un an après leur célèbre altercation dans Danse avec les Stars, Natasha St-Pier sort du silence pour donner son avis sur le nouveau spectacle d’Inès Reg. Si l’humoriste évoque l’incident avec humour, la chanteuse, elle, trouve la démarche plutôt déplacée et appelle à tourner la page, loin de la controverse médiatique.

Une querelle qui continue d’alimenter les débats

Lors de la saison 13 de Danse avec les Stars, Natasha St-Pier et Inès Reg avaient été impliquées dans une vive altercation. La chanteuse aurait qualifié l’humoriste de « petite salope« , une remarque reçue avec beaucoup de colère par Inès. Malgré des excuses formulées à l’époque, la tension entre les deux participantes n’avait fait que grandir au fil des semaines, éclipsant presque les performances dans l’émission.

Cet événement est devenu un sujet de débat national, divisant les internautes et les téléspectateurs. Un an après, l’affaire continue d’être évoquée, notamment par Inès Reg qui en a fait un élément de son dernier spectacle, ravivant malgré elle la controverse.

Inès Reg évoque l’incident avec humour

Dans son spectacle intitulé On est ensemble, Inès Reg revient sur sa participation à Danse avec les Stars et sur l’altercation qui a marqué son passage. Elle affirme : « Je ne me suis jamais sentie en tort« . L’humoriste explique qu’elle était venue dans l’émission pour s’amuser mais qu’elle a rapidement eu peur de perdre son authenticité à cause des tensions.

Pour évoquer cet épisode avec humour, Inès diffuse dans son show un extrait de la chanson Tu trouveras de Natasha St-Pier, en référence directe à leur dispute. Ce clin d’œil artistique, destiné à faire sourire, n’a toutefois pas été du goût de tout le monde, à commencer par Natasha elle-même.

Natasha St-Pier déplore ce rappel dans le spectacle

Invitée sur le plateau de C à Vous le 23 avril dernier pour la promotion de son rôle dans la série Léo Mattéï, Natasha St-Pier n’a pas caché son agacement face à cette situation. Interrogée sur le spectacle d’Inès Reg, la chanteuse a déclaré : « Je trouve ça un peu triste parce que ce que les médias retiennent du spectacle, c’est cet épisode entre nous. »

Elle précise ne pas avoir assisté au spectacle, mais espère qu’Inès Reg propose « quelque chose de plus que l’extrait d’une de mes chansons« . Natasha St-Pier trouve dommage que l’on retienne davantage leur conflit que le contenu artistique du spectacle ou même d’Inès dans l’émission Danse avec les Stars.

Un appel à tourner la page

Quelques jours plus tard, Natasha St-Pier a réitéré son souhait de clore ce chapitre lors d’une interview sur Télématin, le 27 avril. « Et si on décidait médiatiquement, d’un commun accord avec tous les journalistes, de parler d’autre chose ? » a-t-elle lancé.

En tenant ces propos, la chanteuse montre clairement son désir de sortir de ce cercle médiatique autour de l’altercation et de mettre l’accent sur ses projets actuels. Elle semble vouloir avancer et ne plus réduire sa carrière ou celle d’Inès Reg à un simple incident lors d’une émission de danse.

