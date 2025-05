Comment Brigitte Macron a créée la polémique aux obsèques du pape ? Un manque de respect surprenant

La tenue de Brigitte Macron lors des obsèques du pape François, décédé le 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, a vivement fait réagir. Elle était présente avec Emmanuel Macron sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le samedi 26 avril. Son non-respect du protocole a déclenché une polémique internationale.

Absence de voile : un faux pas vestimentaire très commenté

Alors que les femmes invitées devaient se vêtir d’une robe noire sobre ou d’un tailleur conforme à l’étiquette, accompagnés d’un voile ou couvre-chef noir, Brigitte Macron est apparue tête nue. Un détail qui n’a pas échappé aux observateurs des usages diplomatiques et religieux. L’écart est d’autant plus surprenant qu’elle est souvent saluée pour son sens du protocole à l’international et sa maîtrise des codes vestimentaires en vigueur.

L’image de l’épouse du président français sans voile aux côtés de nombreuses femmes voilées a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont dénoncé une attitude perçue comme irrespectueuse face à une cérémonie d’une telle solennité, tandis que d’autres ont pris sa défense, arguant de la modernité de son geste ou évoquant un oubli sans intention provocatrice.

Trump lui aussi dans la tourmente

L’ancien président américain Donald Trump, également présent aux funérailles, a lui aussi enfreint le protocole. Il portait un costume bleu, contrastant avec la tenue imposée aux hommes, qui devaient arborer un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire. Ce choix vestimentaire a été jugé déplacé pour une cérémonie religieuse d’une telle envergure, dédiée à la mémoire du souverain pontife.

Comme pour Brigitte Macron, les critiques n’ont pas tardé à fuser à l’égard de l’ancien président. Certains y ont vu une négligence liée à la personnalité de Trump, habitué aux provocations et au rejet des normes établies, même dans des moments de solennité religieuse.

Les experts s’étonnent d’un tel relâchement protocolaire

Jo Hayes, experte reconnue en étiquette, s’est exprimée pour dénoncer ces manquements aux règles traditionnelles. Selon elle, la tenue de Brigitte Macron représente un « manque de respect formel », surtout provenant d’une Première dame issue d’un pays à l’ancrage catholique historique. Elle a fait part de son étonnement face à cette entorse, soulignant l’importance du code vestimentaire au Vatican, notamment pour un événement aussi emblématique que les obsèques d’un pape.

Les écarts vestimentaires de Trump et de Brigitte Macron ont suscité un débat plus large sur la place du protocole dans les cérémonies religieuses internationales. Si certains appellent à davantage de souplesse au nom de la modernité, d’autres insistent sur la nécessité de préserver ces codes comme marques de respect envers les rites sacrés.

Une polémique révélatrice de tensions culturelles

Cette affaire met en lumière les tensions entre modernité et tradition, ainsi que la difficulté croissante à respecter les usages diplomatiques religieux. Dans un contexte où l’image publique est scrutée en permanence, un simple détail vestimentaire peut devenir un symbole d’irrespect ou une déclaration involontaire.

Les critiques n’ont pas seulement visé Brigitte Macron et Donald Trump, mais également les équipes de communication et les conseillers protocolaires, accusés de manque de préparation ou de négligence. Ce type de dérapage, bien que mineur en apparence, peut avoir des conséquences diplomatiques plus larges, en particulier dans l’univers très codifié du Vatican.