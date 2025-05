Qui est cette actrice aperçu à Disneyland avec son mec ? On profite à fond

Virginie Efira et son compagnon Niels Schneider ont fait une apparition remarquée à Disneyland Paris le samedi 26 avril 2025, lors du lancement du Disney Music Festival. Le couple complice s’est offert une journée ensoleillée loin du tumulte médiatique, affichant sourires radieux et tenues décontractées.

Un style casual et une complicité évidente

Loin des tapis rouges, Virginie Efira a opté pour un look sobre et confortable : jean noir, sweat assorti et baskets blanches, parfaite pour une journée en extérieur. Niels Schneider, quant à lui, a adopté une allure vintage avec une casquette vissée sur la tête, des lunettes de soleil, une barbe bien fournie, une veste marron et une chemise rayée. Leur duo, presque méconnaissable, a su séduire les visiteurs du parc à travers une simplicité touchante et complice, en particulier lorsqu’ils ont posé avec Mickey Mouse, vêtu pour l’occasion d’un uniforme de fanfare.

Le couple n’a pas échappé aux regards curieux, mais a su préserver son intimité tout en échangeant volontiers sourires et signes amicaux avec quelques fans chanceux. Un moment suspendu qui a renforcé l’aura de proximité que Virginie Efira entretient depuis ses débuts avec le public.

Un événement placé sous le signe de la fête

Le lancement du Disney Music Festival a rassemblé plusieurs personnalités françaises venues célébrer l’univers enchanteur de Disney et Pixar. Parmi elles, Philippe Lacheau et Élodie Fontan ont été aperçus en amoureux, tout comme les chanteurs Eddy de Pretto et Joyce Jonathan. L’événement, qui se poursuivra jusqu’au 7 septembre 2025, promet une série de concerts et spectacles thématiques conçus pour faire vibrer les petits comme les grands autour des classiques cultes des studios d’animation.

Dans cette ambiance féerique, les célébrités présentes ont pu se mêler aux visiteurs du parc le temps d’une journée, incarnant l’esprit familial et la magie intergénérationnelle propre à l’univers Disney.

Un moment en famille pour Virginie Efira

Même si leurs enfants n’étaient pas explicitement photographiés, il est possible que Virginie et Niels aient partagé cette journée à Disneyland avec leurs enfants : Ali, 12 ans, et Hiro, né en août 2023. Ce type de sortie correspond parfaitement au nouvel équilibre de vie que revendique l’actrice dans ses récentes interviews.

Récemment, Virginie Efira a expliqué vivre sa seconde maternité avec beaucoup plus de sérénité. Elle se sent plus en phase avec ses envies, ses priorités, et se réjouit d’observer la présence douce et engagée de Niels Schneider en tant que père. Ce dernier s’est montré particulièrement détendu durant leur visite, renforçant l’image d’un couple uni, complice et aligné avec les joies simples du quotidien.

Un bol d’air loin des projecteurs

En choisissant une sortie dans un univers aussi populaire que Disneyland, le couple prouve qu’il sait savourer des instants intimes sans pour autant s’exiler du regard du public. Loin des tapis rouges et des plateaux TV, ils réaffirment leur attachement à une vie familiale épanouie, loin des crises de notoriété ou des frasques habituelles du star system.

Ce passage à Disneyland Paris s’inscrit dans une forme de normalité assumée, qui renforce encore la popularité de Virginie Efira, déjà très aimée pour sa justesse humaine, son humour et sa sensibilité. Quant à Niels Schneider, il illustre une image apaisée de jeune papa acteur, en parfaite harmonie avec son rôle de soutien.