À qui appartient cette villa de star à 9,5 millions $ ? Rien n’a changé

Avant d’opter pour un mode de vie épuré, Elon Musk vivait dans une somptueuse villa nichée dans le quartier huppé de Bel-Air à Los Angeles. Ancienne propriété de Gene Wilder, l’acteur légendaire, la demeure incarne tout le charme du style californien vintage et s’apprête aujourd’hui à changer de mains.

Le goût de l’authenticité selon Elon Musk

Acquise en 2013, cette résidence de près de 260 m² fut précieusement préservée par Elon Musk, farouche défenseur de son cachet d’origine. À l’inverse des somptueuses rénovations modernes habituelles à Bel-Air, le fondateur de Tesla a pris soin de ne modifier aucun élément architectural majeur, respectant scrupuleusement l’esprit des années 1950.

Le choix de Musk s’explique aussi par l’attachement sentimental à ce lieu singulier qu’il a souhaité voir préservé sans compromission esthétique, allant jusqu’à formuler une exigence stricte lors de la revente : la maison ne devait, sous aucun prétexte, être transformée. Il l’a ainsi cédée en 2020 à un proche parent de Gene Wilder, dans une volonté claire de transmission patrimoniale.

Une villa chargée d’histoire

Plus qu’un bien immobilier, cette maison raconte une double histoire : celle d’un acteur de légende et celle d’un visionnaire de la tech devenu icône mondiale. Gene Wilder, célèbre pour son rôle dans Charlie et la chocolaterie, y a vécu avant qu’Elon Musk ne tombe sous le charme du lieu plusieurs décennies plus tard.

Sous ses poutres en bois apparentes et ses sols d’époque, l’esprit hollywoodien souffle encore. La piscine haricot au style rétro, les chambres baignées de lumière et une cheminée culte rappellent une époque où le glamour s’alliait à l’intimité. À l’heure des maisons automatisées et high-tech, cette villa offre un retour saisissant au charme discret du passé.

Un joyau immobilier remis sur le marché

Aujourd’hui, le bien refait surface sur le marché pour environ 9,5 millions de dollars. Une somme conséquente, mais à la hauteur de la rareté du bien qui se distingue clairement des demeures contemporaines souvent dénuées de personnalité dans ce quartier ultra-recherché.

Face à la prolifération de résidences modernes et ostentatoires, cette villa séduit les nostalgiques et les collectionneurs d’espaces avec une âme. Son atmosphère unique, mêlant cinéma et avènement technologique, confère à ses murs un véritable statut de témoin culturel au sein de la ville des stars.

Un symbole entre cinéma et innovation

Si Elon Musk est aujourd’hui connu pour ses projets futuristes, ce choix de résidence prouve son sens aigu du patrimoine. En préservant cette villa, il a permis de sauvegarder un fragment d’histoire hollywoodienne en plein cœur de Los Angeles, tout en affirmant un style de vie à contre-courant des tendances ostentatoires du luxe californien.

Les amateurs d’histoire, de cinéma et de design original considèrent la demeure comme une pièce de collection exceptionnelle. C’est aussi un symbole fort : l’endroit où technologie et art de vivre d’une autre époque se sont rencontrés dans une surprenante harmonie.