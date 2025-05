Mariage secret et changement radical de vie dévoilé ? Cette candidate de télé-réalité choc

Maeva Ghennam, figure emblématique de la téléréalité, sème le trouble sur les réseaux sociaux avec d’étonnantes publications laissant penser à un mariage imminent à Dubaï. Entre confidences spirituelles et mise en scène énigmatique, la star intrigue ses fans qui tentent de percer le mystère de cette transformation inattendue.

Un homme inconnu et des indices troublants

Récemment installée à Dubaï, Maeva Ghennam a posté des photos qui ont affolé la toile : on peut la voir dans les bras d’un homme dont l’identité reste secrète. Le shooting, réalisé pour sa propre marque de cosmétiques, semble dépasser le cadre purement professionnel tant la complicité affichée est palpable. Les internautes se sont alors empressés d’y voir une relation sérieuse.

La présence de la mère de Maeva, venue tout droit de France, a renforcé les spéculations. Elle serait là pour un événement majeur et chargé d’émotions, probablement lié à une grande annonce dans la vie privée de sa fille. D’autres détails ont mis le feu aux poudres : Maeva a partagé une photo de deux pieds nus côte à côte, accompagnée des émojis d’un sablier et d’une bague de fiançailles. Un geste qui laisse peu de place au doute.

Les confidences de la candidate à ses fans évoquent aussi un “secret bien gardé”, ce qui alimente l’idée d’une possible demande en mariage passée sous silence jusqu’à présent. Pour son cercle rapproché, ce grand pas pourrait être une façon pour Maeva de commencer un nouveau chapitre après une vie médiatique marquée par les excès.

À voir Mariage annulé ? Coup dur pour cette candidates de Mariés au premier regard

Une transformation spirituelle radicale

Depuis son pèlerinage à La Mecque en 2023, Maeva Ghennam ne cesse d’afficher une nouvelle facette d’elle-même. Elle affirme avoir profondément changé sur le plan spirituel, en rompant avec ses anciens comportements. Sa foi la pousse désormais à suivre des rituels qu’elle prend très à cœur.

La star explique ainsi qu’elle voile ses cheveux tous les vendredis, un choix motivé par le respect de ses convictions religieuses. Ce jour est devenu sacré pour elle, rythmé par la prière et le recueillement. Pour marquer ce moment, elle éteint son téléphone et s’extrait du monde virtuel afin de se recentrer sur son bien-être mental.

Autre révélation marquante : Maeva déclare s’être interdit toute intimité physique avant le mariage. Elle a mis fin à ses relations sexuelles, une décision assumée qu’elle partage avec fierté. Cette abstinence est, selon elle, synonyme de respect et de renouveau. Elle veut désormais avancer dans la vie selon les préceptes de sa foi.

Ce cheminement religieux et personnel bouleverse l’image publique de Maeva, connue autrefois pour son franc-parler et ses frasques dans Les Marseillais. Si certains fans saluent ce tournant, d’autres restent sceptiques devant ce revirement soudain, qu’ils peinent à concilier avec son passé sulfureux.

À voir Divorces, larmes et rebondissements choc ? Ces candidats vivent toutes les émotions

Un nouveau départ sous le soleil de Dubaï

Dubaï semble être le théâtre idéal de cette métamorphose. Loin de la France et de ses anciennes habitudes, Maeva Ghennam y construit une existence plus stable, ancrée dans ses nouvelles valeurs. Cette ville, souvent prisée par les influenceurs pour ses avantages fiscaux et sécuritaires, devient aussi pour elle un refuge spirituel.

Sa relation amoureuse, qu’elle garde pour l’instant privée, pourrait s’inscrire dans cette logique de transformation et d’engagement. En refusant d’exposer son partenaire, Maeva envoie le signal d’une approche plus discrète et sérieuse des choses : elle privilégie désormais l’intimité à l’exposition médiatique.

La présence de sa mère, les symboles de fiançailles et ses gestes de foi dessinent peu à peu les contours d’une nouvelle vie tournée vers l’avenir. Maeva Ghennam, autrefois reine du buzz, semble désormais vouloir incarner une femme posée, en quête de sens et de stabilité.

Mais rien n’est encore officiel. Et avec Maeva, chaque publication est soigneusement étudiée pour susciter curiosité, discussion et émotion, laissant ses abonnés suspendus à ses moindres indices, dans l’attente de savoir si le mariage sera bientôt célébré.