Vincent Queijo (The Power) exclu pour violence : J’ai perdu le contrôle, mes enfants me manquaient

Vincent Queijo a été exclu de manière définitive de l’émission The Power diffusée sur W9, après un comportement jugé inacceptable envers un autre candidat, Giovanni Prat. Une altercation violente lors d’un jeu télévisé est à l’origine de cette éviction, laissant le public sous le choc et relançant les polémiques autour du comportement de certaines figures de la téléréalité.

Une éviction justifiée par un comportement irrespectueux

Lors d’un jeu organisé au sein de l’émission, Vincent Queijo aurait eu une attitude agressive envers Giovanni, déclenchant l’intervention de Delta, la modératrice du programme. Cette dernière a pris la parole devant les caméras pour indiquer que Vincent ne faisait plus partie de l’aventure, une décision définitive motivée par la nécessité de garantir un environnement respectueux pour tous les participants.

Si les images de l’altercation n’ont pas encore été diffusées en intégralité, la production a estimé que le comportement de Vincent ne pouvait pas être toléré dans le cadre du jeu, d’autant plus que ce n’était pas la première tension le concernant depuis le début de la saison.

Des rumeurs de bagarre selon Aqababe

Le blogueur Aqababe a rapidement réagi sur ses réseaux, affirmant que l’incident allait bien au-delà de ce que laisse entendre la version officielle. D’après ses informations, Vincent aurait eu une altercation physique avec Giovanni, provoquant le départ précipité de l’ex-candidat. Toujours selon Aqababe, la production aurait voulu minimiser l’incident en scénarisant le départ de Vincent, afin d’éviter un nouveau scandale en pleine diffusion.

Marwa, la compagne de Vincent, aurait même été appelée en urgence pour venir chercher son compagnon sur le tournage, ce qui confirmerait l’ampleur de la crise. Ces révélations alimentent les spéculations sur l’ambiance survoltée en coulisses et sur la pression exercée par les conditions de tournage sur les participants.

Vincent s’explique sur sa perte de contrôle

Quelques heures après l’annonce officielle de son exclusion, Vincent a tenu à sortir du silence. Acceptant sa responsabilité, il a évoqué un état émotionnel particulièrement fragile au moment des faits. Loin de se chercher des excuses, il a expliqué que la séparation avec ses filles devenait de plus en plus difficile à gérer, provoquant en lui une détresse qu’il n’a pas su maîtriser.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, il a présenté ses excuses à la production, à Giovanni et aux téléspectateurs, assurant que cette perte de contrôle ne reflétait en rien sa vraie personnalité. Bien qu’il ne cherche pas à minimiser son geste, il espère que son message sera compris et que son comportement sera vu dans un contexte plus large.

Giovanni tente de préserver l’équilibre du groupe

De son côté, Giovanni Prat s’est exprimé en interview exclusive peu après le départ de Vincent, se disant soulagé que la situation ait été rapidement encadrée par la production. Il a reconnu ressentir, depuis plusieurs jours, une forme de tension chez Vincent, qui semblait manifestement en conflit intérieur avec lui-même.

Malgré leur récente brouille, Giovanni ne conserve pas de rancune envers lui. Au contraire, il estime que le départ de Vincent pourrait être une opportunité salutaire pour lui, lui permettant de prioriser sa santé mentale et ses proches. Une maturité saluée par de nombreux internautes qui ont applaudi la réaction mesurée de Giovanni face à cette situation délicate.

Tensions de couple et perte de repères

Derrière cette exclusion, c’est toute une fragilité personnelle qui semble se dessiner pour Vincent Queijo. Déjà pointé du doigt pour certaines sautes d’humeur, il traverserait également une période difficile avec sa compagne Marwa, rencontrée pendant le tournage. Plusieurs indices laissent penser que le couple connaît depuis peu d’importantes tensions.

Ce mélange de stress, d’isolement et de conflits amoureux pourrait expliquer en partie le comportement instable de l’ancien candidat de Secret Story. Son départ soudain marque une rupture brutale avec l’image qu’il avait commencé à reconstruire à la télévision, et relance le débat sur les limites émotionnelles dans les programmes de téléréalité.