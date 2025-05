The Voice 2025 : Alphonse évincé, Pierre Garnier préféré pour une finale explosive qui divise les fans

La finale de la saison 14 de « The Voice » diffusée ce samedi 3 mai 2025 sur TF1 attire déjà l’attention avec une décision surprenante : Alphonse Marie, gagnant de l’édition précédente, ne remettra pas le trophée au lauréat de cette année. C’est finalement Pierre Garnier, consacré par la Star Academy 2024, qui accompagnera les finalistes sur scène.

Une absence qui fait parler

Habituellement, le vainqueur de la saison précédente revient en grande pompe pour transmettre symboliquement le flambeau au grand gagnant. Pourtant, cette tradition ne sera pas respectée cette année. En cause : les tensions persistantes entre Alphonse Marie et son ancienne coach, Zazie. Le chanteur aurait refusé d’interpréter une chanson écrite par cette dernière, provoquant une rupture nette dans leur relation professionnelle.

Mais ce n’est pas tout : selon nos informations, Alphonse aurait également eu des désaccords majeurs avec la production de TF1 concernant son contrat. Un litige sur les conditions post-« The Voice » aurait rapidement détérioré les rapports entre le gagnant et l’équipe du programme, au point de l’écarter totalement de la finale pourtant tant attendue.

Pierre Garnier, l’invité surprise

Pour combler ce vide, la production a fait appel à Pierre Garnier, idole montante de la Star Academy 2024, dont la popularité explose depuis sa victoire. Il interprétera un duo avec Mega, l’un des six finalistes de cette édition. Pierre bénéficie d’un fort soutien médiatique, et sa présence vise à dynamiser un programme en perte de vitesse face à la concurrence vocale de la « Star Ac’ ».

Cette décision stratégique met en lumière un phénomène de plus en plus observé : les artistes issus de la Star Academy semblent mieux s’inscrire dans la durée que leurs homologues de « The Voice ». Un contraste qui interroge sur la capacité réelle du télé-crochet de TF1 à lancer des carrières solides.

Des finalistes sous pression

Cette saison 14 met en compétition six finalistes exclusivement masculins : Il Cello, Mega, Gianni, Mickaël Gallo, et deux autres chanteurs encore en lice. Chacun devra briller sur scène devant un plateau de célébrités. Lara Fabian, par exemple, partagera « Adagio » avec Il Cello, tandis que Yodelice chantera aux côtés de Gianni. M. Pokora, pour sa part, interprétera « Les planètes » avec Mickaël Gallo et en profitera pour promouvoir la prochaine saison de « The Voice Kids ».

La pression est d’autant plus forte que les anciens gagnants peinent à s’imposer durablement sur la scène musicale. Si des exceptions prestigieuses comme Kendji Girac, Maëlle, ou Slimane tirent leur épingle du jeu, d’autres comme Abi Bernadoth ou Nour Brousse ont sombré dans l’oubli peu après leur victoire.

Des coachs renouvelés sur fond de nostalgie

Cette édition 2025 marque aussi un léger tournant pour l’émission. Florent Pagny signe son grand retour dans le fauteuil rouge, symbole d’un ancrage émotionnel fort dans la mémoire des téléspectateurs. À ses côtés, deux nouvelles figures féminines : Zaz, malgré ses désaccords avec Alphonse, et Patricia Kaas, qui apporte une touche de prestige et de classicisme.

Alors que « The Voice » cherche à renouveler son souffle, la composition du jury pourrait jouer un rôle décisif pour séduire un public de plus en plus friand de nouveauté, tout en misant sur une certaine nostalgie liée aux vedettes qui ont fait les belles années du programme.

La guerre des télé-crochets est relancée

L’absence d’Alphonse Marie et l’omniprésence de figures associées à la Star Academy laissent penser que TF1 pourrait vouloir miser davantage sur son autre émission musicale phare. Tandis que les anciens de « The Voice » peinent à exister médiatiquement, les jeunes stars issues de la Star Ac’ — Pierre, Lénie, Héléna ou encore Noah Boisnoir — enchaînent les projets et les dates de tournée.

Ce phénomène relance le débat entre les deux formats : « The Voice » est-elle devenue une vitrine sans lendemain, pendant que la Star Ac’ s’impose comme la nouvelle machine à fabriquer des stars ? La finale de ce samedi pourrait bien nous donner un début de réponse.