À 34 ans, l’ex-assistante d’Elon Musk façonne l’avenir de la tech : On ne l’a pas vue venir

À 34 ans, Elissa Butterfield est devenue une figure incontournable de la tech américaine. Ancienne assistante personnelle d’Elon Musk, elle est aujourd’hui investisseuse au sein d’Island Green Capital Management et joue un rôle majeur dans le financement de projets comme SpaceX et xAI, deux piliers de l’empire Musk.

Une assistante aux ambitions démesurées

En 2016, alors âgée de 25 ans, Elissa Butterfield quitte le monde du divertissement à Los Angeles pour se lancer dans une carrière inattendue : elle devient l’assistante personnelle d’Elon Musk. À cette période, le magnat de la tech, encore loin de sa notoriété actuelle, ne pèse « que » dix milliards de dollars.

Pendant deux années intenses, Elissa orchestre l’agenda du patron de Tesla, s’assure de la coordination de ses rendez-vous avec les investisseurs et le suit dans ses incessants déplacements entre ses multiples entreprises. Son efficacité hors pair et sa discrétion la propulsent rapidement vers des postes plus opérationnels.

Elle obtient ainsi des responsabilités chez Tesla et SpaceX, se rapprochant des cercles stratégiques les plus restreints de l’organisation. C’est dans cet environnement ultra-compétitif qu’elle forge son réseau et sa réputation, deux éléments qui joueront un rôle crucial dans la suite de sa carrière.

Un retour en force dans le monde de l’investissement

Après avoir quitté Elon Musk en 2022, Elissa Butterfield marque un grand retour sur le devant de la scène technologique en 2024. Elle rejoint Island Green Capital Management, une société de capital-risque basée à Los Angeles qui s’apprête à investir lourdement dans les entreprises fondées par Musk.

Grâce à sa proximité passée avec le créateur de Tesla, elle parvient à jouer un rôle clé dans une levée de fonds spectaculaire. Elle contribue à rassembler 150 millions de dollars pour xAI, la start-up d’intelligence artificielle d’Elon Musk, valorisée à 510 millions selon PitchBook.

Avant son arrivée, Island Green n’était qu’un acteur modeste du monde du capital-risque, avec 88 millions d’actifs sous gestion et seulement deux investissements au compteur. L’arrivée d’Elissa transforme l’entreprise en acteur stratégique de la galaxie Musk, changeant radicalement son positionnement et sa portée.

Discrétion et influence : les atouts d’Elissa Butterfield

Contrairement à d’autres anciens collaborateurs de Musk qui s’empressent de médiatiser leur succès, Elissa Butterfield choisit la discrétion. Elle refuse de répondre à Forbes lorsqu’ils tentent de la contacter, préférant rester dans l’ombre des projecteurs tout en continuant d’évoluer dans les sphères les plus influentes de la tech.

Née à Los Angeles, elle n’a rien perdu de son sens de la stratégie. Sa trajectoire impressionne dans un milieu encore largement dominé par des figures masculines. Sa capacité à construire sa légitimité sans exposer sa vie privée lui vaut le respect d’un grand nombre de professionnels du secteur.

Elissa s’ajoute ainsi à la liste de plus en plus longue des anciens de SpaceX devenus des entrepreneurs ou investisseurs à succès. Depuis la création de l’entreprise aérospatiale, 116 start-up ont été fondées par d’anciens employés du groupe. Une preuve supplémentaire que l’univers d’Elon Musk, en plus de bâtir des fusées, semble aussi forger les talents les plus brillants de la Silicon Valley.