Rihanna enceinte de son 3e enfant ? Nous sommes vraiment heureux , confie ASAP Rocky

Rihanna a confirmé sa troisième grossesse en grande pompe, ce 5 mai 2025, lors du prestigieux Met Gala à New York. Très souriante et visiblement émue, la chanteuse a dévoilé son ventre arrondi sous une tenue spectaculaire, révélant ainsi au monde entier l’arrivée prochaine d’un nouveau bébé dans le couple qu’elle forme avec le rappeur ASAP Rocky.

Une annonce éclatante sur le tapis rouge

C’est en posant devant des dizaines de photographes que Rihanna a choisi de rendre officielle sa grossesse. Fidèle à son sens du style audacieux et réfléchi, elle arborait une tenue signée Marc Jacobs parfaitement en accord avec le thème de la soirée : « Tailored for You ». Le look était composé d’un corset gris stylisé, associé à une longue jupe noire à rayures et une veste courte coordonnée. Pour compléter l’allure, elle portait un large chapeau et des chaussures Richelieu noires et blanches.

Cette apparition a immédiatement captivé l’attention et suscité une vague d’enthousiasme. Son ventre rond ne laissait aucun doute sur la nouvelle, et les médias du monde entier ont relayé l’information dans la foulée. Son partenaire, ASAP Rocky, également présent sur le tapis rouge, n’a pas caché sa fierté.

Une révélation en douceur sur les réseaux sociaux

Quelques jours avant le Met Gala, Rihanna avait déjà semé des indices en ligne. Sur Instagram, elle avait partagé une série de photos capturées par le célèbre photographe Miles Diggs. Ces clichés la montraient dans les rues de New York, vêtue d’un ensemble bleu ciel décontracté avec le ventre nu, laissant apparaître sans équivoque sa grossesse.

Les fans avaient aussitôt commencé à spéculer, entraînant un buzz immédiat. L’esthétique des images, entre mode urbaine et douceur maternelle, a séduit des millions d’abonnés à travers le monde. Ce teaser visuel a parfaitement préparé le terrain pour l’annonce officielle au Met Gala.

Une famille qui s’agrandit sereinement

Ce futur bébé viendra rejoindre les deux fils que le couple élève déjà avec attention : RZA, trois ans, et Riot, un an et demi. Selon leurs proches, Rihanna et ASAP Rocky savourent cette nouvelle phase de leur vie avec beaucoup de sérénité et d’amour. Le rappeur, devenu co-président du Met Gala pour cette édition, a confié quelques mots à la presse présente : « Nous sommes vraiment heureux. »

Le couple affiche depuis plusieurs années une stabilité admirée par leurs fans, mêlant vie de famille épanouie et projets professionnels ambitieux. Leur complicité était d’ailleurs palpable lors de l’événement, où ils ont posé ensemble sous les flashs, plus soudés que jamais.

Date d’accouchement encore secrète

Si la grossesse ne fait désormais plus aucun doute, Rihanna reste fidèle à sa discrétion sur certains détails. Pour l’instant, aucune date d’accouchement n’a été communiquée. Les spéculations vont bon train, mais la chanteuse, très protectrice lorsqu’il s’agit de sa vie privée, préfère ne pas en dire plus.

Ce nouveau chapitre dans la vie de l’icône barbadienne relance l’attention médiatique autour du couple, déjà très scruté depuis la naissance de leurs deux premiers enfants. Le suspense reste entier quant à l’arrivée de ce troisième bébé, mais une chose est sûre : Rihanna sait faire passer ses messages avec style.

