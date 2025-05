Adriana Karembeu vit-elle un amour fou avec Marc Lavoine ? On prend, on prend pas

À 53 ans, Adriana Karembeu nage en plein bonheur, tant sur le plan personnel que sentimental. L’ex-mannequin file aujourd’hui le parfait amour avec Marc Lavoine, 62 ans, tout en profitant pleinement de sa maternité avec la petite Nina, sa fille de 6 ans. Une histoire d’amour mature mais vibrante, qu’elle savoure comme une seconde jeunesse.

Un amour plus vrai après 50 ans

Rencontrer l’amour après 50 ans n’est pas toujours évident, mais pour Adriana Karembeu, cela donne tout son sens au mot « rencontre ». Lors de l’événement Lenôtre By Adriana Karembeu, elle a confié vivre une relation plus assumée et consciente qu’à ses débuts. À cet âge, dit-elle, on sait ce que l’on veut et surtout ce que l’on ne veut plus. Ce regard plus lucide permet de savourer chaque instant à sa juste valeur. Elle assure que lorsque l’amour surgit à ce moment-là de la vie, on le reconnaît immédiatement, sans avoir besoin de douter.

Adriana n’a d’ailleurs aucun mal à afficher son bonheur, avouant à demi-mot qu’elle n’aurait jamais imaginé une telle connexion à ce stade de sa vie. L’histoire avec Marc lui permet de vivre une nouvelle phase affective, avec l’insouciance d’hier et la sagesse d’aujourd’hui.

Marc Lavoine, prêt à tout accepter

Mais entrer dans la vie d’Adriana Karembeu ne se fait pas sans conditions. L’ex-mannequin l’annonce clairement : elle ne vient pas seule, mais avec Nina, sa fille de 6 ans. « Moi, je suis un package, c’est moi et ma fille. On prend, on prend pas. Si jamais ce n’est pas accepté, c’est juste mort. » Un discours ferme et sans compromis, qui montre à quel point Adriana place la maternité au cœur de son existence.

Marc Lavoine, de son côté, semble avoir accueilli cette réalité sans sourciller. Loin d’être effrayé par cette équation familiale, le chanteur aurait même vu cela comme une évidence. Cette acceptation totale remplit Adriana d’une profonde reconnaissance, elle qui souhaitait plus que tout une relation harmonieuse et stable aussi pour Nina.

Une romance fusionnelle malgré la distance

Le quotidien du couple est loin d’être routinier. Entre les engagements professionnels d’Adriana et les nombreux déplacements liés à son image publique, les moments partagés sont rares. Mais la distance n’a pas entamé leur lien, au contraire : elle ravive une forme d’adolescence sentimentale. Les deux amoureux passent des heures au téléphone, rattrapant le temps perdu et se découvrant inlassablement.

Adriana n’hésite pas à dire que cette relation lui donne un second souffle, lui rappelant ses premiers émois amoureux, mais avec la stabilité émotionnelle en plus. Elle confie cependant qu’il est encore tôt pour juger Marc en tant que beau-père. Nina est sa priorité, et avant de parler d’équilibre familial complet, elle préfère laisser le temps faire son œuvre.

Un « cadeau incroyable » pour Marc Lavoine

Marc Lavoine, quant à lui, ne cache pas son enthousiasme. Il considère cette relation comme un “cadeau incroyable”, arrivant à un moment de sa vie où il pensait peut-être avoir tout vu. À 62 ans, l’artiste semble rayonner à côté d’Adriana, visiblement apaisé et heureux de pouvoir vivre une passion sans retenue.

Le couple cultive une forme d’authenticité désarmante qui séduit autant qu’elle déstabilise. Pas question pour eux de cacher leur bonheur ni de dissimuler leurs gestes tendres. Et tant pis si certains internautes trouvent leurs démonstrations “gênantes” ou “exagérées”.

Un couple qui dérange… mais qui s’assume

Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. Leur différence d’âge de neuf ans, leurs bisous filmés, leurs regards amoureux en public : tout est passé au crible. Certains followers n’hésitent pas à qualifier leur idylle de “mise en scène” ou de “trop”. Mais Adriana et Marc n’en ont que faire. Ils assument tout, même ce qui dérange.

Pour eux, cette histoire est légitime, peu importe le qu’en-dira-t-on. Leur philosophie : vivre pleinement le moment présent, à deux et sans fard. Dans une société où les histoires d’amour sont souvent éphémères, le couple choisit de ne se fixer qu’un cap : celui de l’authenticité.