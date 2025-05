Déclaration surprenante ? L’argent me dégoûte

Cyril Hanouna s’est retrouvé au cœur d’une vive controverse après une déclaration surprenante dans son émission « On marche sur la tête » diffusée sur Europe 1. L’animateur, connu pour son style provocateur et son train de vie luxueux, s’est attiré les foudres des internautes en affirmant que « l’argent [le] dégoûte ».

Une déclaration choc qui ne passe pas

En plein débat nostalgique sur des séries télévisées mythiques comme Super Jaimie ou L’Homme qui valait trois milliards, Géraldine Maillet a spontanément demandé à Hanouna s’il comptait devenir milliardaire. Ce dernier a coupé court, en expliquant que ce n’était pas son objectif et que, selon lui, certaines affaires pourraient “décoller”, sans plus de précisions.

Mais c’est surtout la phrase suivante qui a mis le feu aux poudres. À la question insistante de la chroniqueuse, l’animateur a répondu sèchement : “L’argent me dégoûte.” Une sortie qui a immédiatement enflammé les utilisateurs des réseaux sociaux, choqués de voir une figure télévisée aussi fortunée tenir un tel propos.

Les internautes contre-attaquent avec sarcasme

Sur X (anciennement Twitter), les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux internautes ont ironisé sur les propos de l’animateur en rappelant son train de vie extravagant. « Si vous êtes vraiment dégoûté par l’argent, vous pouvez m’en donner », lance avec humour un utilisateur. D’autres jugent cette phrase profondément hypocrite et déconnectée de la réalité.

Certains ont mentionné ses séjours sur des yachts de luxe ou ses vacances dans des destinations prisées par les milliardaires. Les critiques fusent autour de son manque de cohérence, surtout lorsqu’on connaît les larges revenus publicitaires générés par ses émissions et ses collaborations.

Un bad buzz qui rappelle d’anciennes polémiques

Cette déclaration s’inscrit dans une liste de sorties médiatiques controversées de Cyril Hanouna. Déjà habitué aux polémiques, l’animateur est régulièrement critiqué pour ses prises de position tranchées et son ton parfois condescendant à l’antenne.

Certains internautes estiment qu’il joue avec la provocation pour entretenir le buzz autour de sa personne et de ses programmes. « Il sait exactement ce qu’il fait, c’est du marketing », affirme un commentaire très partagé. Quoi qu’il en soit, la déclaration du présentateur a déclenché une tempête de réactions, renforçant l’image divisive et controversée de la star de C8.

Un quotidien luxueux difficile à concilier avec ses propos

Cyril Hanouna est loin d’être un homme ordinaire. Producteur, animateur et chef d’entreprise, il multiplie les sources de revenus et les investissements. Son mode de vie, entre voitures prestigieuses, villa haut de gamme et jet-privé, contraste fortement avec son rejet affiché de la richesse.

Ce fossé entre ses paroles et sa réalité quotidienne choque. Beaucoup n’hésitent pas à lui conseiller de revendre ses biens s’il est réellement aussi écœuré par l’argent. Ce discours est perçu comme une provocation de plus, prononcée par un homme particulièrement éloigné des préoccupations de la majorité des Français.

Un moment radio qui restera dans les mémoires

Avec cette séquence enregistrée sur Europe 1, le présentateur a sans doute frappé fort – mais pas forcément là où il fallait. Parmi ses fans, certains le défendent en expliquant qu’il parlait de ce que peut engendrer l’obsession pour l’argent : jalousie, conflits, isolement.

Mais le mal est fait : c’est le luxe ostentatoire de Cyril Hanouna qui est pointé du doigt, encore une fois. Cette phrase, sortie d’un contexte ou non, a suffi à relancer les critiques à l’égard d’un animateur habitué à diviser l’opinion publique.