Propos chocs sur les femmes ? Une femme doit être soumise et au foyer

Seby Daddy, célèbre figure de la téléréalité et influenceur suivi par 3,9 millions d’abonnés sur Instagram, a tenu des propos très controversés lors d’une interview accordée à Sam Zirah. Sa vision jugée rétrograde du rôle des femmes a enflammé les réseaux sociaux et provoqué de vives réactions.

Des femmes « usées par le passé » selon lui

Interrogé dans l’émission En Toute Intimité, Seby Daddy a rapidement dressé le portrait de sa compagne idéale. Pour lui, il est difficile de construire une relation « magique » avec une femme ayant déjà vécu plusieurs expériences amoureuses. Il estime qu’après avoir aimé une première fois, une femme ne peut revivre ces émotions avec la même intensité.

Seby Daddy précise qu’il préfère les femmes de moins de 28 ans, estimant que les femmes plus âgées font trop souvent référence à leur ex, ce qui le dérange profondément. Une position qui révèle une vision rigide, où l’expérience sentimentale devient un obstacle à l’épanouissement amoureux. Ces propos ont immédiatement suscité une vague d’indignation auprès du public comme des personnalités médiatiques.

Une vision archaïque de la femme idéale

Encore plus choquantes sont ses déclarations sur le rôle qu’il souhaite attribuer à sa partenaire dans la relation. Seby Daddy se dit prêt à « tout prendre en charge financièrement », allant jusqu’à donner une carte bancaire à sa chérie, à condition qu’elle n’ait qu’un rôle : s’occuper de lui. Une femme indépendante ou active professionnellement ne correspondrait pas à ses attentes.

Selon lui, une femme qui travaille est souvent plus fatiguée, est exposée à des tentations sur son lieu de travail, et surtout, serait moins dévouée à son compagnon. À l’inverse, il valorise l’image d’une femme au foyer, qui le regarderait « comme un roi ». Des propos qui font froid dans le dos à de nombreuses femmes et hommes, choqués par cette mentalité jugée obsolète.

Un échange tendu avec Sam Zirah

Face à de telles affirmations, Sam Zirah n’a pas caché son agacement. Très impliqué dans les débats féministes, l’intervieweur a instantanément réagi en remettant son invité à sa place. Pour lui, « une femme ne t’appartient pas » et il a refusé de banaliser ces discours jugés sexistes et stigmatisants.

La tension est montée d’un cran lorsqu’il a carrément traité Seby Daddy de « petite bite », tentant de le déstabiliser. Mais l’influenceur n’a pas bronché, bien au contraire : il a continué à défendre fièrement sa conception de la femme idéale, se définissant comme un homme attiré par les codes des années 50. Sa sérénité face aux critiques est pour beaucoup un signe d’une confiance déconcertante dans ses opinions.

Des propos qui divisent les internautes

En quelques heures, l’interview a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant un véritable électrochoc. De nombreux internautes ont dénoncé le sexisme profond du discours de Seby Daddy, pointant du doigt un modèle patriarcal dépassé qui n’a plus sa place en 2025. Pour d’autres, il ne s’agit là que de provocation stratégique destinée à faire le buzz.

Certains fans, en revanche, partagent sa vision, applaudissant la clarté de ses attentes dans une relation, ce qui illustre un clivage profond autour de la question des genres et de la place des femmes dans le couple. Cette polarisation ne fait que renforcer les débats autour des stéréotypes et de la pression sociale autour de la féminité.

Seby Daddy et la glorification de la « femme de maison »

Malgré le tollé général, Seby Daddy s’est campé sur ses positions tout au long de l’interview. Pour lui, être une femme au foyer « en 2025 »demande courage et sacrifice. Il va même jusqu’à qualifier ce rôle de « plus beau métier du monde », mettant en avant la dimension affective et rassurante de ce qu’il considère comme une « vraie femme ».

Ses mots résonnent comme un manifeste pour une féminité soumise et exclusive, éloignée des luttes pour l’égalité et l’indépendance. Une posture qui interroge, surtout venant d’un homme exposé médiatiquement, et suivi par une communauté jeune, pour qui ses paroles pourraient avoir un écho préoccupant.