Dépression dans le sport faut-il en parler ? Je restais allongé sans bouger

Florent Manaudou a brisé le silence concernant sa santé mentale, révélant dans un documentaire diffusé sur M6 le 6 mai 2025 qu’il a souffert d’une dépression après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une confession marquante pour l’athlète de 34 ans, malgré le succès et les médailles récoltées pendant l’événement.

Une chute après la gloire olympique

Dans le documentaire « Santé mentale : briser le tabou », Florent Manaudou a reconnu que la fin des JO a marqué le début d’un profond mal-être psychologique. Bien qu’il ait connu une période dorée marquée par des victoires, il confie avoir été submergé par un vide une fois la compétition terminée. Cette période euphorique représentait selon lui une « parenthèse enchantée », mais à la fermeture de cette parenthèse, une dure réalité l’a rattrapé.

Le sportif admet avoir préféré se replier sur lui-même, s’isolant dans sa chambre ou sur un canapé pour ne pas être vu lorsqu’il allait mal. Ce besoin de solitude était une manière d’éviter de montrer ses failles, illustrant à quel point les sujets de souffrance mentale restent encore souvent tabous, même chez les athlètes de haut niveau.

Une parole libératrice et thérapeutique

Florent Manaudou affirme que parler publiquement de ce qu’il a vécu lui a fait du bien. Mettre des mots sur sa dépression a agi comme une forme de thérapie, selon ses propres termes. Ce témoignage s’inscrit pleinement dans la démarche du documentaire, qui vise à lever les tabous autour de la santé mentale, en particulier dans le milieu du sport où les signes de vulnérabilité sont rarement exprimés.

Le nageur souligne qu’il est difficile, pour des personnalités publiques comme lui, de montrer qu’elles vont mal. Cette déclaration met en évidence la pression constante de la performance et l’attente médiatique qui pèsent sur les épaules des champions. En brisant ce silence, il espère contribuer à une prise de conscience collective à la fois dans le sport et dans la société.

Le soutien public de Laure Manaudou

Au lendemain de la diffusion du documentaire, Laure Manaudou a publiquement salué sur Instagram le courage de son frère. Très touchée par son témoignage, elle a encouragé chacun à se faire accompagner en évoquant l’importance de consulter un psychologue, un préparateur mental ou un coach personnel lorsque la détresse mentale devient trop lourde à porter seul.

Son message de soutien a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Il a contribué à renforcer l’idée que même les figures sportives les plus admirées peuvent être confrontées à des moments de fragilité, et que la parole est un outil puissant pour reconnecter avec soi-même et les autres.

Une histoire de résilience familiale

Laure Manaudou n’en est pas à sa première prise de parole sur la santé mentale. En 2021, peu après la naissance de son troisième enfant, elle avait confié avoir souffert de dépression post-partum. Elle décrivait alors un état d’épuisement psychologique profond, mêlé d’un sentiment d’échec et d’incompréhension.

Cette expérience personnelle a renforcé son engagement pour briser les tabous autour des troubles psychiques, notamment chez les femmes. À travers son témoignage, elle souhaitait alerter sur l’importance de reconnaître les signaux de détresse et d’oser demander de l’aide avant que la souffrance ne devienne trop lourde.

Quand les deux frère et sœur expriment, à quelques années d’intervalle, leurs propres combats, ils rappellent ensemble que la santé mentale mérite d’être pleinement prise en compte, quel que soit le parcours de vie ou le niveau de notoriété.