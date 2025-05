Amel Bent anéantie après le décès de cette personne chère à son cœur

Amel Bent revient de loin. Après un silence musical de plus d’un an, la chanteuse s’est confiée sur la disparition de sa grand-mère, une perte qui l’a complètement bouleversée et presque détournée de sa passion. C’est avec son nouvel album, à paraître en mai 2025, qu’elle fait son grand retour, entre douleur, émotions et hommage.

Une disparition qui a mis Amel à terre

Le 24 novembre 2023, la vie d’Amel Bent bascule. Sa grand-mère, qu’elle appelait tendrement Mima, s’éteint. Et pour l’artiste, c’est tout un monde qui s’écroule. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, elle décrit avec des mots puissants son état intérieur : « J’ouvrais les yeux et il n’y avait plus rien. Le désert. Je ne savais plus où j’allais. » Plus qu’un chagrin, un vrai vertige existentiel.

Amel explique qu’elle s’est sentie complètement perdue : « Que vais-je devenir ? Qui suis-je ? J’étais ce que j’étais en fonction d’elle. » On le sent bien, Mima n’était pas juste une figure familiale, c’était son repère, son pilier, sa boussole. Et sans elle, Amel Bent a eu l’impression d’être « orpheline« , dans tous les sens du mot.

Elle ne chante plus, ne crée plus, ne sort même plus. Complètement coupée de la musique, elle traverse un deuil qu’elle compare à un « contrôle technique » dans les colonnes de Libération. Une pause forcée, où elle a dû se retrouver elle-même pour envisager un retour.

Un comeback aussi intime qu’artistique

Après ce grand moment de vide, une lueur revient peu à peu. Et cette lumière, c’est la musique. Comme si sa grand-mère lui avait tendu la main depuis l’au-delà pour lui dire : « Vas-y, continue ». Amel Bent décide de transformer sa douleur en chansons. Elle reprend la plume, retrouve le micro, et prépare un huitième album qui s’annonce très personnel.

Ce projet s’appellera Minuit une, et sa sortie est prévue pour le 16 mai 2025. On y retrouvera des titres forts, au titre sans filtre comme Décharge Mentale ou Triste – rien que ça, on sent que l’émotion va être bien présente dans nos écouteurs. Mais celui qui semble le plus symbolique, c’est évidemment Mima, la chanson hommage à sa grand-mère. Dans son clip, posté sur ses réseaux, Amel y déclare : « Je ne parle que de toi… Mima ». Préparez les mouchoirs, c’est clairement pas une chanson d’ambiance apéro.

Des vibes touchantes qui nous rappellent un peu les confessions sincères qu’on a pu entendre dans Star Academy version 2023, avec Pierre Garnier qui chantait ses blessures avec pudeur. Bref, des émotions à l’état pur, loin des paillettes et des strass habituels de la scène.

Minuit une, l’heure symbolique où tout peut recommencer

Ce nouvel album n’est pas seulement une suite dans sa discographie. Il marque un renouveau, une reconstruction. Amel Bent signe ici une œuvre-thérapie, pleine de vérité et de vulnérabilité. Elle nous prouve que même après les tempêtes, même après les silences, il reste toujours quelque chose à dire, à chanter, à partager.

À tous ceux qui ont vécu une grosse perte, qui se sont sentis à la dérive, ce projet pourrait bien faire office de petit baume au cœur. Et côté musical, clairement, on est curieux d’entendre ce que cette nouvelle Amel a à nous offrir.

Spoiler : ça sent le grand frisson.