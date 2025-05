Téléphone au volant : les Français ignorent cette règle méconnue qui coûte 135 € et 3 points

Moteur allumé, téléphone en main ? Attention ! Même à l’arrêt, votre voiture est toujours « en circulation » aux yeux du Code de la route. Et vous risquez bien plus qu’un simple rappel à l’ordre : c’est 135 euros d’amende et 3 points en moins sur le permis. On vous explique ce que vous n’avez (probablement) jamais appris en auto-école.

Téléphone + moteur allumé = infraction

On est nombreux à le faire sans trop réfléchir : scroller sur Insta ou répondre à un message rapide quand on est coincé au feu rouge ou dans un embouteillage. Sauf que selon le Code de la route, dès que le moteur tourne, votre voiture est officiellement en circulation. Même si vous ne bougez pas d’un centimètre.

Et quand on est au volant d’un véhicule en circulation, c’est strictement interdit d’utiliser son téléphone au volant, que ce soit pour lire un texto, lancer une playlist ou changer l’itinéraire sur Waze. Si vous vous faites choper, l’amende est salée : 135 euros et, plus embêtant encore, un retrait de 3 points sur votre permis. Un petit moment d’inattention qui peut coûter très cher.

Garé, mais pas si tranquille que ça

Même garé sur le bas-côté ou devant chez vous, il ne suffit pas de couper le moteur pour être tranquille. Pour que l’utilisation du téléphone soit autorisée, il faut réunir trois conditions :

Le moteur est éteint

Le véhicule est garé sur une place autorisée (donc pas en double file ou en mode 30 secondes je reviens)

sur une place autorisée (donc pas en double file ou en mode 30 secondes je reviens) Vous êtes complètement arrêté, donc pas à moitié dans la rue

Bref, sauf si vous êtes garé au calme sur un parking ou dans votre garage, téléphone en main reste risqué. Oui, même si vous ne gênez personne. Et si vous pensiez feinter en coupant juste le contact sans vraiment garer le véhicule, ce n’est pas suffisant non plus.

Pas d’excuse, sauf cas exceptionnels

Attention à ne pas jouer au plus malin : vous dire que vous avez juste simulé une panne pour pouvoir répondre à un appel urgent peut vite se retourner contre vous. Les forces de l’ordre peuvent demander des preuves concrètes, et si vous n’avez rien pour justifier votre arrêt (genre triangle, gilet, capot ouvert), c’est amende directe.

Les seules exceptions tolérées sont donc : une vraie panne avérée ou une situation d’urgence réelle et prouvée. Spoiler : répondre au dernier vocal de votre pote qui clashe encore Benjamin de Love Island, ce n’est pas une urgence officielle.

En clair : attendez d’être vraiment tranquilles

Pour éviter toute mauvaise surprise et garder vos points de permis bien au chaud, retenez ça : on touche au téléphone uniquement quand on est garé correctement et moteur éteint. C’est franchement pas grand-chose à faire, et ça passe crème si vous prenez l’habitude.

Et avouez, personne n’a envie que sa journée tourne au drame juste pour avoir répondu à un « tu fais quoi ? ». Surtout quand on sait que la sécurité routière, ça concerne tout le monde, même ceux qui s’arrêtent deux minutes devant la boulangerie pour checker leurs DM.