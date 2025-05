Kamila (Secret Story) soulagée : une situation d’urgence qui termine bien

Ce lundi 12 mai, Kamila, révélée dans Secret Story, a annoncé une nouvelle qui a mis du baume au cœur à ses abonnés : son petit frère, hospitalisé depuis un mois dans le coma, s’est enfin réveillé. L’influenceuse a partagé ce moment chargé d’émotion sur Instagram, exprimant gratitude et espoir.

Un mois d’angoisse enfin derrière elle

C’est avec une sincérité désarmante que Kamila s’est confiée à sa communauté. Dans une story Instagram, elle écrit : « Par la grâce de Dieu et grâce à toutes nos prières et nos invocations« . Avant de poursuivre, visiblement soulagée : « La route sera longue, mais il revient doucement à la vie ». Son message, publié pile un mois après le début du cauchemar, a ému de nombreux internautes, d’autant plus que la jeune maman a accompagné ses mots d’un cliché symbolique : sa main tendrement serrée à celle de son frère encore alité. Image forte, instant suspendu.

Ce réveil marque la fin d’un mois particulièrement éprouvant pour Kamila et ses proches, entre espoir et peur, messages de soutien et incertitude. À 31 ans, l’ancienne candidate de téléréalité avait pris la parole mi-avril pour expliquer, la voix nouée, qu’elle rentrait en urgence en France suite à l’hospitalisation de son petit frère au pronostic vital engagé. Elle évoquait alors « la période la plus compliquée de [sa] vie ». Une publication poignante qui avait déclenché une vague de soutien.

Une communauté mobilisée

Depuis l’annonce du coma, Kamila avait pu compter sur le soutien massif de ses abonnés. Ils ont été des milliers à lui envoyer des messages de réconfort, à relayer ses stories, à prier à ses côtés. Elle a d’ailleurs pris le temps de leur témoigner sa reconnaissance dans sa publication du 12 mai : « Cet élan de solidarité et de soutien nous a profondément touché et réconforté. » Comme quoi, parfois, les réseaux ne servent pas qu’à poster des selfies ou faire des placements de produits en story.

Sous son message, les réactions ont afflué immédiatement, comme lors d’un prime des Cinquante où ça clashe sévère. On a pu lire :

« Quel soulagement ! »

« Bravo pour ta force »

« Force à vous »

« Que Dieu protège votre famille »

Une vraie marée d’amour qui a sans doute mis du baume au cœur de l’influenceuse dans cette rude épreuve.

Retour sur ce mois de cauchemar

Petit rappel : tout a commencé le 14 avril, quand Kamila a lâché une info que personne n’aurait voulu lire un dimanche après-midi. Elle avait posté depuis l’aéroport après un vol d’urgence, expliquant que son petit frère venait d’être plongé dans le coma. Les mots étaient forts, écrits dans l’émotion : « Je crois devenir folle de ce qui est en train de se passer. » Elle avait immédiatement demandé des invocations et des prières à ses abonnés, unis dans l’espoir d’un miracle.

Et ce miracle, il semblerait qu’il ait eu lieu. Un mois jour pour jour après le début de leur descente aux enfers, Kamila et sa famille aperçoivent enfin un peu de lumière. Bien sûr, tout n’est pas terminé, la route s’annonce encore longue, mais ce réveil est une victoire à célébrer.

La preuve que malgré les paillettes d’Instagram, les filtres et les bons plans beauté, les candidats de téléréalité sont aussi confrontés à des drames bien réels. Mais comme dans Secret Story, y’a des retournements de situation qu’on n’avait pas vus venir, et celui-là est franchement… pépite.