Carla Bruni frôle la catastrophe au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes a officiellement lancé sa 78e édition ce mardi 13 mai, et devinez qui a failli voler (au sens littéral) la vedette sur le tapis rouge ? Carla Bruni, divine dans une robe argentée, a manqué de peu un petit moment de gêne en montant les mythiques marches. Heureusement, la grâce était de son côté, et on vous raconte tout.

Un look digne des grands soirs pour Carla Bruni

Pour la projection du film “The Zone Of Interest” réalisé par Jonathan Glazer, la chanteuse et ancienne top model de 57 ans a pris tous les objectifs dans ses filets avec une robe bustier argentée Céline, ultra chic avec une traîne en satin. Des bijoux Chopard étincelants, une paire de sandales pile dans le ton… Franchement, c’était pépite.

Sobre, élégante, mais avec ce petit truc en plus qui colle parfaitement à l’élégance à la française, Carla Bruni a rappelé à tout le monde que la mode, elle connaît. De loin, c’était l’une des silhouettes les plus stylées de la soirée, et les photographes du monde entier n’ont pas raté l’occasion de l’immortaliser sous tous les angles.

Montée des marches : le faux pas évité de justesse

Cannes, c’est aussi le défilé des imprévus. Et si la plupart des stars montent les fameuses marches sans sourciller, Carla a bien failli vivre un moment “Les Cinquante” version tapis rouge. Alors qu’elle gravit les marches sous les projecteurs, sa traîne s’en mêle, (littéralement), et elle frôle la chute. Tu vois la scène au ralenti ? Nous aussi.

Mais avec la prestance d’une pro, elle se rattrape façon ninja : une petite pause, un coup d’œil rapide, et hop, elle continue son ascension comme si de rien n’était. Pas une goutte de stress sur le visage, la classe internationale. Même pas le temps de faire un mème sur Twitter, c’était passé crème.

Un nouveau code vestimentaire qui met la pression

Cette année, Cannes a décidé de serrer un peu les vis avec un dress code revu et corrigé. Fini les tenues wtf, place à l’élégance stricte et au glamour contrôlé. Résultat, les stars ont sorti la totale : robes grandioses, bijoux ultra précieux, et looks calibrés comme jamais. Frédérique Bel, par exemple, a dégainé une tenue ultra spectaculaire pile dans les clous du nouveau règlement.

Robe grandiose respectant les nouvelles règles

Bijoux étincelants adaptés au dress code

Tenues glamour et sans faute de goût

Un vrai défilé haute couture sur tapis rouge qui pourrait presque donner des idées aux candidats de Loft Story s’ils se faisaient inviter. Spoiler : on n’a pas encore vu Julien de Secret Story parmi les invités, mais on croise les doigts pour une montée des marches en total look bling.

À Cannes, chaque détail compte, et cette édition 2025 ne fait pas exception. Entre glamour, moments WTF évités de justesse et looks de folie, le festival commence fort. Et on n’a pas fini d’en parler.

