Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) attendent un 3e bébé : On avait dit non merci…

Surprise surprise pour les fans de L’amour est dans le pré ! Lucile et Jérôme, le duo amoureux devenu incontournable depuis 2020, ont annoncé l’arrivée d’un troisième bébé. Et ils l’ont fait de la façon la plus mignonne possible, via une vidéo trop craquante avec leurs enfants Capucine et Adonis. Alors qu’ils s’étaient promis de s’arrêter à deux, les voilà à nouveau en plein baby boom.

Le troisième bébé que personne n’attendait… même pas eux

C’est sur Instagram que Lucile et Jérôme ont balancé la belle nouvelle, le 15 mai 2025. Et franchement, ils ont mis la barre haute niveau émotion. Dans une courte vidéo tout en douceur, on découvre leur fille Capucine et leur fils Adonis entourant Lucile, qui dévoile un ventre bien arrondi.

Le message qui accompagne cette annonce parle à toutes les mamans : « On avait dit ‘non merci, pas pour nous le 3ème’… » Et pourtant, bébé numéro trois est en route et déjà couvert d’amour.

Mais ce qui rend cette annonce encore plus touchante, c’est à quel point elle surprend tout le monde… y compris les futurs parents eux-mêmes. Après l’arrivée d’Adonis en 2023, le couple semblait plutôt décidé à s’arrêter là. Comme quoi, la vie a toujours le mot de la fin.

Lucile, une maman épuisée mais comblée

Si vous suivez un peu le couple sur les réseaux, vous savez que Lucile ne cache rien de sa réalité de maman à temps plein. En juin 2024, elle confiait même à Gala que le quotidien avec deux enfants en bas âge était carrément exténuant. Le genre de fatigue qui te fait dire clairement : « plus jamais ça ». Et pourtant… Voilà que l’histoire se répète.

La jeune maman avait toujours été super honnête sur les défis qu’elle traverse. Entre les nuits courtes, les biberons en série et les petits bobos à consoler, elle ne joue pas la carte de la perfection. Bien au contraire, son naturel et sa vulnérabilité sont justement ce que les fans adorent. Et c’est probablement ce qui rend cette grossesse encore plus admirable. Parce qu’il faut une sacrée dose de courage (et beaucoup d’amour) pour relancer le compteur à zéro avec un troisième petit bout.

Un amour né sous les projecteurs de M6

Petit rappel pour ceux qui auraient loupé une saison ou deux : Lucile et Jérôme se sont rencontrés dans la saison 2020 de L’amour est dans le pré. Et autant dire que l’alchimie entre la jolie citadine et le maraîcher aux yeux tendres a sauté aux yeux de tout le monde.

Ils ont vite formé l’un des couples les plus adorables de toute l’histoire de l’émission (bon, ok, avec Karine Le Marchand dans le rôle de la marieuse en chef).

Depuis leur coup de foudre télévisé, ils filent le parfait amour. Capucine est née en octobre 2021, suivie par Adonis en juillet 2023. Et là, en 2025, le clan s’agrandit encore plus. On a clairement droit à une success story qui, contrairement à d’autres couples de téléréalité, tient la route loin des clashs et des dramas (quoi qu’un petit passage dans Les Cinquante, ça aurait pu être drôle).

La toile en mode guirlande de cœurs

Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Depuis l’annonce, les commentaires de félicitations pleuvent sous la publication. Entre les « trop contents pour vous », les « vous êtes une famille merveilleuse » et les « on a versé notre petite larme », les internautes sont conquis.

Petit florilège des messages tout doux qu’on peut lire sous le post :

« Quelle belle nouvelle, vous êtes rayonnants ! »

« Une vraie famille de rêve, félicitations ! »

« On en pleure de joie ici, que du bonheur pour vous cinq ! »

Bref, les fans sont à fond et on les comprend. Dans un monde où les couples se déchirent parfois en public, voir deux amoureux qui construisent une famille soudée, ça fait chaud au cœur. Alors bienvenue à ce troisième petit loulou à venir. On a déjà hâte de connaître son prénom (si original que celui d’Adonis peut-être ?).