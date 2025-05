Janet Jackson, star mythique des années 90, bouleverse tout à 57 ans

Janet Jackson, c’est bien plus que la petite sœur de Michael. À 58 ans, la star n’a rien perdu de sa superbe, entre tubes cultes, looks iconiques et présence inimitable sur scène. Retour express sur une carrière qui a tout d’un sans-faute, entre records explosifs, rôles au ciné et vie de maman tardive.

Un départ précoce dans la lumière

Quand t’es née dans la famille Jackson, t’as plus de chances de finir star que joueur de volley. Janet monte sur scène dès son plus jeune âge, aux côtés de ses frères, dans l’émission The Jacksons en 1976. Et à 10 ans, elle a déjà un minishowbiz dans les veines. Mais pas question de rester dans l’ombre de l’icône qu’est son frère Michael : Janet va vite tracer sa route.

Dans les années 80, elle dit bye bye à papa Joseph qui gérait sa carrière à la dure, et prend le contrôle avec l’album Control (oui, le titre était loin d’être innocent) en 1986. Résultat ? Un carton mondial, un style à part, un groove hyper avant-gardiste et des chorés juste dingues. On n’était pas encore sur TikTok, mais tout le monde voulait faire comme elle.

La team qui change tout : Jimmy Jam & Terry Lewis

S’il fallait attribuer un Oscar du duo de producteurs de génie, Jimmy Jam et Terry Lewis seraient dans le top 3 direct. Ensemble, ils créent LA signature Janet : un savant mélange de R&B, de funk, de rap, de synthés nerveux et de refrains ravageurs. Avec eux, Janet envoie album sur album qui claque.

À voir Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) attendent un 3e bébé : On avait dit non merci…

Entre Rhythm Nation 1814 (1989) qui devient un hymne social en pleine ère Reagan et le plus sensuel Janet. (1993) où elle assume sa féminité, l’artiste se réinvente sans cesse et ne se contente pas de chanter les refrains, elle les impose. On sent la vibe girlboss bien avant que ce soit tendance sur Insta.

Janet version cinéma, et pas en figurante

En 1993, Janet ne se contente pas de cartonner avec That’s the Way Love Goes, elle s’invite aussi sur grand écran dans Poetic Justice, aux côtés d’un certain Tupac Shakur. Rien que ça. Elle s’en sort plus que bien dans le rôle d’une poétesse paumée, et prouve qu’elle ne fait pas que danser comme une queen, elle joue la comédie comme une pro.

Après ça, elle enchaîne les projets ciné façon smooth, sans jamais délaisser la musique. Clairement, chez les Jackson, le talent c’est pas un mythe.

Des records à gogo et une image culte

Janet Jackson, c’est pas juste des chorés millimétrées et des looks stylés. À la fin des années 90, Billboard la classe deuxième artiste la plus performante de la décennie derrière Mariah Carey. Dure concurrence, mais respect total.

Elle nous a aussi laissé une tracklist qui traverse les générations sans prendre une ride :

À voir Jennyfer ferme ses portes : les Français nostalgiques bientôt conquis par cette surprenante reprise

Nasty , pour le côté rebelle bien assumé

, pour le côté rebelle bien assumé Together Again , hymne feel good qui a fait danser la planète entière

, hymne feel good qui a fait danser la planète entière All for You , pépite pop kitsch mais tellement efficace

, pépite pop kitsch mais tellement efficace Escapade, la dose de soleil dans une playlist hivernale

Elle rafle au passage un paquet de récompenses : Grammy Awards, Emmy Award et même une entrée non négociable dans le Guinness des records comme la personne la plus recherchée sur Internet en 2007 (ouais, Google l’a quasi crashé pour elle).

Une maman à 50 ans ? Yes she did

Janet n’a jamais vraiment suivi les codes. À 50 ans, elle donne naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Eissa, né en janvier 2017. Un miracle pour les uns, une source d’inspi pour d’autres, en tout cas ça prouve qu’elle continue d’écrire sa légende, à son rythme.

Et franchement, quand on voit son énergie sur scène en 2024, on se dit que la maternité ne l’a pas ralentie. Au contraire. Elle reste modernissime, sans jamais renier son héritage. Une des rares stars à pouvoir mélanger gants strassés, choré de robot et vibe afro-futuriste sans que ça paraisse chelou. C’est ce qu’on appelle avoir le sens du style.

Toujours influente, toujours dans le game

Janet Jackson, c’est une icône sans date de péremption. Influence majeure des plus grandes popstars d’aujourd’hui (coucou Beyoncé, Rihanna, Normani…), elle continue d’inspirer, de performer, et de briller.

Et entre nous, si Secret Story revient avec une mission « loop le clip de Rhythm Nation sans pause », on parie combien que les candidats lâchent avant la fin de la première minute ? C’est dire si Janet, elle reste au-dessus.