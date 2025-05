Eurovision 2025 : Louane choque les Français avec un geste radical après sa défaite amère

La France espérait un podium à l’Eurovision cette année, mais c’est finalement l’Autriche qui a raflé la mise. Louane, envoyée en mission chantante pour la France, n’a fini que septième malgré des débuts très prometteurs. Une claque difficile à encaisser pour la chanteuse, qui a montré sa déception d’une manière inattendue : en changeant radicalement de look.

Une 7e place qui pique un peu

C’était la 69e édition de l’Eurovision et franchement, on aurait misé gros sur Louane. Sa chanson avait conquis les pros et les critiques, les jurys internationaux l’avaient portée haut avec 180 points. Autant dire que la France était carrément bien partie. Mais bim, coup dur : le public, lui, n’a pas mordu à l’hameçon. Seulement 50 petits points. Ça fait mal.

Résultat, alors qu’on la voyait dans le top 3 minimum, Louane redescend à la septième place. Ça clashe sévèrement avec les attentes.

Même les commentateurs sur France 5 n’en revenaient pas. Mélanie Taravant disait que « tous les feux étaient au vert », Laurence Boccolini lâchait carrément que d’autres pays nous voyaient carrément remporter le concours. Bref, Louane a déçu, et surtout, elle s’est sentie déçue.

Un changement capillaire révélateur

Quand ça ne va pas inside, y a toujours une solution express : le coiffeur. Au lendemain de cette défaite, Louane a sorti les ciseaux (ou plutôt un pro les a sortis pour elle). Et selon Stéphane Bern, présent sur le plateau de C Médiatique le 18 mai, c’est un geste hyper symbolique.

Il explique que Louane, visiblement très touchée, s’est repliée sur elle-même. Elle n’a pas pris cette 7e place à la légère. Se couper les cheveux, dans ce cas-là, c’est clairement une manière de dire : « next« . Elle cherche à marquer une rupture, à se libérer peut-être d’un échec qui l’a déstabilisée.

Une nouvelle Louane en construction

À 28 ans, Louane en a déjà connu des hauts et des bas. Mais cette transformation capillaire n’est pas juste esthétique. C’est une façon de dire qu’elle renaît un peu de ses cendres, comme une queen qui se remet en selle après une grosse chute.

Et franchement, on a toutes connu ce réflexe après une rupture, un gros changement ou même juste une galère au boulot :

Nouvelle coupe , nouveau mood

, nouveau mood C’est pépite pour repartir de zéro

Louane, en mode warrior sensible, ne fait pas exception à la règle

Et après tout, on l’a bien vue dans la Star Ac il y a quelques semaines soutenir les élèves dans un prime hyper émouvant. Elle reste une artiste vraie, spontanée, qui partage ses émotions sans tricher.

Alors peut-être qu’elle n’a pas gagné cette fois, mais elle nous prépare sûrement une suite de carrière encore plus touchante. Et qui sait, avec sa nouvelle énergie, peut-être qu’on la retrouvera sur un autre plan, tout aussi brillant…