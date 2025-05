Joe Biden atteint d’un cancer : Trump “attristé”, mais des doutes planent

Joe Biden souffre d’un cancer agressif de la prostate, une nouvelle qui provoque une onde de choc bien au-delà des lignes politiques. Républicains comme démocrates saluent son courage et lui souhaitent un bon rétablissement, même si des voix s’élèvent déjà pour remettre en question sa santé, aussi bien physique que mentale.

Barack Obama confiant, Donald Trump solidaire (oui oui, vraiment)

L’annonce de la maladie de Joe Biden a créé une rare parenthèse d’unité sur la scène politique américaine. Son ancien colistier et ami Barack Obama a réagi avec émotion, assurant que le président saura affronter cette épreuve “avec la grâce qui le caractérise”. Il n’a pas manqué de rappeler l’implication constante de Biden dans les politiques de lutte contre le cancer, notamment depuis la mort de son fils Beau, lui-même emporté par cette maladie.

Mais la vraie surprise est venue de Donald Trump ! L’ex-président a mis de côté ses punchlines habituelles pour laisser parler son côté (un peu) humain. Il a publié sur Truth Social un message inattendu, exprimant sa tristesse et adressant à Biden ses vœux de bon rétablissement. Comme quoi, même la politique peut parfois prendre un coup de pause quand la santé est en jeu.

Dans leur sillage, Kamala Harris, les Clinton, et bon nombre de figures politiques ont publié des messages encourageants. On a notamment vu les gouverneurs Gavin Newsom, Kathy Hochul ou encore Eric Adams saluer la résilience du président. Pour une fois, ça fait du bien de voir un peu d’humanité dans le game politique.

Un soutien massif qui cache (mal) des doutes persistants

Si le soutien semble unanime en apparence, en coulisses, les interrogations refont surface. Le cancer de la prostate touche certes beaucoup d’hommes après 70 ans, mais dans le cas de Joe Biden, bientôt 82 ans, c’est tout son état global qui est scruté à la loupe.

Et comme si ça ne suffisait pas, un enregistrement de 2023 vient de refaire surface. On y entend un Joe Biden confus lors d’un échange avec un procureur. Il aurait eu du mal à se souvenir de certaines dates fondamentales… y compris celle du décès de son propre fils. Gros malaise. Le procureur spécial Robert Hur va jusqu’à parler d’un “homme âgé à la mémoire défaillante”. Ajoutez à cela un livre-enquête qui accuse la Maison-Blanche d’avoir tenté de dissimuler certains signes de fatigue mentale… et vous obtenez une polémique qui ne fait que démarrer.

Bien sûr, entre compassion sincère et calcul politique, la frontière est parfois fine à Washington. Alors forcément, certains se demandent si cette vague de messages bienveillants ne cherche pas aussi à calmer le jeu le temps de voir comment évolue la santé du président avant l’élection de 2024. Parce qu’entre un cancer agressif et des trous de mémoire, la campagne pourrait s’annoncer bien plus compliquée que prévue, même pour un “Sleepy Joe” boosté de bonne volonté.

Bref, entre solidarité nationale et stratégie politique, la suite du feuilleton américain s’annonce intense. Et au rythme où vont les choses, on ne serait pas surpris de voir un épisode spécial “Président 2024 : lutte, mémoire & coups bas” débarquer plus vite que Secret Story sur Prime Video.

